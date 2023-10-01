Настя Каменських дала концерт у Києві: Потап не з'явився

Попспівачка Настя Каменських вперше з початку повномасштабної війни дала концерт у Києві - проте її чоловік Потап на концерт не прийшов

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Потап не прийшов на великий сольний концерт Каменських / Колаж фото УНІАН та Instagram

Цієї суботи, 30 вересня, у київському залі "Україна" перший великий сольний концерт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дала для фанатів попспівачка Настя Каменських (вона ж NK).

Почути хіти зірки зібралися сотні шанувальників, які з нетерпінням чекали початку грандіозного шоу.

Було багато зіркових гостей. Однак в залі так і не з'явився серед них чоловік Каменських – репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко).

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У паузі між піснями на сцену до Насті поспішили її маленькі шанувальники. Діти могли подарувати улюбленій зірці квіти і подарунки, а вона в свою чергу охоче обіймалася і цілувалася з ними. Також сюрприз для співачки підготував її фан-клуб - вони винесли на сцену кульки у вигляді букв NK і безліч букетів для неї.

Каменських дала великий концерт у Києві / ТСН

Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через подружню зрада чоловіка.

"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.

Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.

Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.

Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.

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