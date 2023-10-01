Настя Каменських дала концерт у Києві: Потап не з'явився

Цієї суботи, 30 вересня, у київському залі "Україна" перший великий сольний концерт після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дала для фанатів попспівачка Настя Каменських (вона ж NK).
Почути хіти зірки зібралися сотні шанувальників, які з нетерпінням чекали початку грандіозного шоу.
Було багато зіркових гостей. Однак в залі так і не з'явився серед них чоловік Каменських – репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко).
У паузі між піснями на сцену до Насті поспішили її маленькі шанувальники. Діти могли подарувати улюбленій зірці квіти і подарунки, а вона в свою чергу охоче обіймалася і цілувалася з ними. Також сюрприз для співачки підготував її фан-клуб - вони винесли на сцену кульки у вигляді букв NK і безліч букетів для неї.
Нагадаємо, раніше український блогер Богдан Беспалов стверджував, що Настя Каменських і Потап розлучаються - нібито через подружню зрада чоловіка.
"Зливаємо ексклюзив, якого ніде немає. Ми перші. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують", – повідомив Беспалов.
Каменських на тлі скандалу заявила, що втратила голос і проходить лікування.
Беспалов посилався на якісь анонімні джерела, а також на якихось "котиків", які володіють інформацією. Блогер також звертає увагу на те, що після того, як Каменських поскаржилася на втрату голосу і скасувала свій концерт, вона буквально відразу ж співала наживо на одному з корпоративів.
Сам Потап чутки про розлучення з Каменських спростував категорично.
Вас також може зацікавити:
- Каменських перепела "Це моя ніч" українською
- "Моя квіточка Настя": Потап зворушливо привітав Каменських
- З'явилися новоутворення: Настя Каменських екстрено скасовує концерти