Прощання з Ніною Матвієнко: повна програма, час, адреси

Тоня Матвієнко повідомила, де, коли і як проводжатимуть Ніну Митрофанівну в останню дорогу.

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Ніна Матвієнко померла - як прощатимуться з артисткою / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сьогодні, 10 жовтня, легендарна українська співачка Ніна Матвієнко могла б святкувати своє 76-річчя. На жаль, замість святкових букетів і привітань в цей день почнеться прощання з Народною артисткою - серце Ніни Митрофанівни перестало битися 8 жовтня.

Тоня Матвієнко, донька співачки, у своєму Instagram-блозі опублікувала розпорядок заходів, присвячених покійній матерій. Так прощання розпочнеться 10 жовтня о 21:00 у Свято-Федосіївському монастирі (вул. Лаврська, 14) - буде всенічне читання Псалтиря за упокій покійної.

11 жовтня о 7 ранку розпочнеться заупокійна літургія, о 9 - панахида.

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З 11:00 по 13:00 пройде публічне прощання з Ніною Митрофанівною. Вшанувати пам'ять співачки можна в Національній філармонії України, яка знаходиться за адресою Володимирський узвіз, 2.

Похоронна церемонія Ніни Митрофанівни розпочнеться о 14:30 на Звіринецькому кладовищі (Київ, вул. Верхня, 21).

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