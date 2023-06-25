Продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу

Володимир Завадюк поділився, яким він бачить танцювальний проєкт після перемоги України.

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Володимир Завадюк мріє побачити в журі шоу Танці з зірками Дмитра Дікусара / колаж: Главред, фото : instagram.com/zavaduk, instagram.com/tanci1plus1

Під час повномасштабної війни в Україні 1+1 та продюсер популярних українських шоу Володимир Завадюк змогли завершити показ 12 сезону Голосу країни, і готуються запускати наступний. Однак шанувальників також хвилює доля танцювального проєкту Танці з зірками, про який поки не дають ніяких анонсів.

Про те, чи повернуться Танці на екрани, фанати запитали безпосередньо у Завадюка на його сторінці в Instagram.Продюсер відповів, що це - його улюблений проєкт, тому він докладе всіх зусиль для того, щоб знову запустити його після перемоги України.

Також Завадюк натякнув, що оновлені, переможні Танці будуть з особливими героями, а також проєкт можуть очікувати зміни у складі журі.

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Наприклад, хореограф Влад Яма, який займав раніше суддівське крісло, зараз проживає в США, і його подальші плани в Україні або за її межами не відомі.

Його місце з великим задоволенням запропонували б іншому відомому танцюристу і хореографу - Дмитру Дікусару, який зараз захищає нашу країну від окупанта. До війни Дікусар 4 рази брав участь в шоу Танці з зірками, та демонстрував великий інтерес до суддівської діяльності в рамках проєкту.

Володимир Завадюк мріє побачити в журі шоу Танці з зірками Дмитра Дікусара / колаж: Главред, фото : instagram.com/zavaduk, instagram.com/dikusar_dmitriy

Раніше зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк критично висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни, і за кордоном не роблять нічого заради перемоги нашої країни.

Також з незвичайною ініціативою виступила Оля Полякова - у відповідь на заяву путіністів Баскова і Лепса про мільйон кожному окупанту за підбитий "Леопард", українська співачка запропонувала свою винагороду за "полювання" на артистів-пропагандистів.

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