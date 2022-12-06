Продажний патріотизм: російські зірки-пропагандисти не заплатили мільйони рублів податків

Термін придатності їх відданості РФ закінчився з часом подачі податкової декларації.

Російські зірки-пропагандисти не заплатили мільйони рублів податків / instagram.com/fkirkorov

Показовий урок "продажного" патріотизму дали своїм шанувальникам російські зірки, які підтримують війну в Україні або зайняли позицію "голубів миру".

Віщати про дружбу народів та порятунок не вартує їм нічого, а платити податки країні, яку вони нібито гаряче люблять, ніхто не хоче. РосЗМІ опублікували ганебний список ура-патріотів, які готові підтримувати геноцид українського народу до тих пір, поки це не стосується їх особистих грошей.

Найбільше країні-терористові заборгував Філіп Кіркоров - 7 мільйонів рублів (більше 4 млн гривень) за розкішну нерухомість в Москві і Підмосков'ї. Кіркоров довгий час уникав питань про війну в Україні, але все-таки здався - заступався за Медведчука, продовжує водити дружбу зі зрадницею Ані Лорак і їздить з концертами для російських військових до Криму.

Також своїй кривавій батьківщині 638 тис. рублів (понад 350 тис.гривень) заборгувала ведуча Настя Івлєєва, трампліном для успішної кар'єри якої послужило українське тревел-шоу Орел і решка. Настя - "голубка миру", яка на початку повномасштабної війни зробила пару постів за мир у всьому світі, а потім продовжила з чистою совістю "мочити дзьобик" в годівниці російських пропагандистів.

Серед боржників також виявився Валерій Меладзе з Альбіною Джанабаєвою, Джиган з дружиною, Олександр Ревва та ін.

Раніше 39-річна Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Володимира Путіна і матір'ю його позашлюбних дітей, вийшла в світ в Сочі разом з главою Газпрому.

Також онук Софії Ротару, музикант Анатолій Євдокименко, вперше висловився про ганебну втечу з України - пояснив свій вчинок і поскаржився на життя кочівника.

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