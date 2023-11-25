Приходько злісно розкритикувала новорічний концерт, на якому виступила Брежнєва

Анастасія Приходько різко відреагувала на виступ Віри Брежнєвої на новорічному концерті в Києві.

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Приходько відреагувала на виступ Брежнєвої в Україні / Колаж: Главред, фото: instagram.com prykhodko_official, ververa

Співачка Анастасія Приходько виразила своє здивування участю Віри Брежнєвої на концерті "Новорічна музична платформа", який відбувся в "Жовтневому" палаці. У своєму Instagram вона поділилася думками та розкрила деякі скандальні деталі події.

Приходько розповіла, що вона була здивована участю Брежнєвої у заході, оскільки сама не була запрошена на виступ. За її словами, організатори цього концерту добре знають їїі не запросили тільки тому, що боялися скандалу.

Крім того, співачка зауважила, що ім'я Брежнєвої не було вказане на афіші концерту, а було лише зазначено "і купа зіркових гостей".

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"Бачите, як цікаво. Саме зараз в "Жовтневому" палаці відбувається запис новорічного вогника, де вас буде вітати з 2024 роком, роком Дракона, Віра Брежнєва. Тим більше цікаво, що в афішах вона не була вказана. Вона була вказана там де "і купа зіркових гостей". Я добре знаю організаторів. Вони мене не покликали, тому що і вони мене добре знають. Я вас не буду вітати з Новим роком, мене там нема. Тому що вони знали, що це буде скандал", - сказала співачка.

Виконавиця стверджує, що знала про участь Брежнєвої за три дні до запису концерту, але хотіла переконатися. За її словами, багато українських артистів відмовилися брати участь у заході.

"І дійсно, це так, дорогі українці. В цю новорічну ніч вас буде вітати Віра Брежнєва", - додала Анастасія Приходько.

Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення Віра Брежнєва активно будувала кар'єру у Росії та проживала там разом з ексчоловіком Костянтином Меладзе. Після початку війни вона засудила дії росіян, покинула РФ та активно допомагала українцям.

Нагадаємо, на святковому концерті "Новорічна музична платформа" виступила Віра Брежнєва. Її виступ не був анонсований у програмі концерту. Брежнєва заспівала композицію "Спасибі" зі свого першого україномовного альбому.

Як раніше повідомляв Главред, співачка повідомила у соціальних мережах, що розлучилась зі своїм чоловіком і продюсером грузинського походження Костянтином Меладзе. Відомо, що в Україні вона зайнялась волонтерством та продала нерухомість в Росії.

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