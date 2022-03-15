"Приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі": Осадча підтримала жителів обложеного Маріуполя

В Маріуполь Донецькій області склалася критична обстановка-місто знаходиться в оточенні окупантів.

Противник також перешкоджає створенню "зелених коридорів" для евакуації і не дає доставити туди гуманітарну допомогу, повідомила українська телеведуча Катя Осадча.

"Я отримую тисячі повідомлень з Маріуполя. Плачу від безсилля... повірте, ми чуємо кожного, це жахлива, підступна війна і божевільні обстріли, що не дозволяють поки дістатися до людей. Блокування гуманітарних вантажів, скасування зелених коридорів - ворог у нас жорстокий і безжальний", - написала Осадча.

Також телеведуча підкреслила, що ніхто про Маріуполь не забуває, а ЗСУ борються за місто.

читайте такожУ Маріуполі померла вагітна жінка, яка постраждала від авіаудару на пологовий"Ми обов'язково побачимося, я ніколи не була в Маріуполі і після перемоги приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі в новеньких будинках", - підсумувала Осадча.

Нагадаємо, 9 березня окупаційні війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню №3 в Маріуполі. Внаслідок цього загинули три людини, серед яких одна дитина, і ще 17 постраждали. Корпус лікарні повністю знищений. Поблизу також розташований пологовий будинок. За словами очевидців, пологового більше не існує, багато поранених.

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