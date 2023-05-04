Причому тут Христина Соловій: Сергій Жадан розлучається

Українці (а особливо сильно - українки) в соціальних мережах активно обговорюють розлучення Сергія Жадана з дружиною Іриною Куніциною.

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Сергій Жадан і Христина Соловій / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український прозаїк, поет і рок-музикант Сергій Жадан розлучається зі своєю дружиною Іриною Куніциною. Таке позовне провадження зареєстровано в Личаківському районному суді Львова.

Позивачем вказаний "Жадан Сергій Вікторович", а відповідачем - "Куніцина Ірина Володимирівна".

Повідомляється, що Жадан і Куніцина одружилися 2009 році в Харкові. Це другий шлюб літератора. Подружжя виховувало спільну доньку Марію.

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Зараз Куніцина обіймає посаду керівника в "Благодійному фонді Сергія Жадана", який з 2017 року підтримує освітні та культурні ініціативи в зоні бойових дій на сході України, а також надає допомогу ЗСУ та волонтерам.

Першою дружиною Жадана була режисер Харківського театру "Арабески" Світлана Олешко. У них є спільний син Іван.

До слова, користувачі соціальних мереж вже кілька місяців підозрюють Жадана в романтичних стосунках з 30-річною співачкою Христиною Соловій - після того, як літератор знявся у відвертому кліпі артистки на пісню "Юність".

А кілька днів тому Жадана і Соловій помітили під час прогулянки Львовом - вони йшли по пару, тримаючись за руки.

Нагадаємо, раніше Сергій Жадан не зміг виступити зі своєю музичною групою "Жадан і Собаки" на благодійному концерті в Мілані (Італія) ‒ через пряму заборону організаторів. Про це розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі грають в пацифізм і подвійні стандарти і щиро вважають, що, захищаючи свої життя і свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з насильниками і мародерами, є фашистами і екстремістами", – гнівно написав Жадан.

Пізніше Жадан відвідав місто Бахмут в Донецькій області, в якому вже кілька місяців йдуть дуже жорстокі бої ЗСУ з російськими окупантами.

"Бахмут побитий і спалений. Потрапляєш в місто, як в жерстяний барабан, по якому регулярно б'ють палицею: більш об'ємні і обнадійливі звуки наших виходів, противний свист їх хв.Не розумієш, куди і коли може прилетіти. У центрі порожньо. Трохи далі вулицями трапляються цивільні - жінка сидить на пеньочці, ловить мобільний зв'язок, чоловік прибирає сміття біля сміттєвих баків, закохана пара стоїть на перехресті, завмерли, про щось шепочуться", - писав тоді він.

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