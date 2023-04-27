Жадан та 'Бумбокс' захопили чутливою піснею 'Правда': слухачі у захваті

Гурт "Бумбокс" та український письменник Сергій Жадан презентували спільну пісню під назвою "Правда".

https://glavred.net/stars/zhadan-ta-bumboks-zahopili-chutlivoyu-pisneyu-pravda-sluhachi-u-zahvati-10466350.html Посилання скопійоване

Жадан та гурт "Бумбокс" випустил спільний трек / фото: facebook.com/boomboxfamily, facebook.com/serhiy.zhadan

Спільна пісня гурту "Бумбокс" та Сергія Жадана вийшла сьогодні, 27 квітня. Насправді трек "Правда" мав вийти ще до повномасштабного вторгнення.

Сергій Жадан поділився, що текст для пісні "Правда" був написаний за півтора року до повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. Він написав вірш на березі моря й виклав його у соцмережі. Вже наступного дня отримав повідомлення, як Андрій Хливнюк співає цей текст.

"Ми зв’язалися, я дописав текст, Андрій написав свій шматок. Ми з ним довго сперечалися, тому що він перфекціоніст, і це цікаво. Видно, наскільки для нього важливо те, що він співає, що промовляє, що для нього це не просто чужий текст. Він його пропустив через себе, це дуже приємно", – зазначив Сергій Жадан.

відео дня

Дивіться відео-презентацію оригінальної версії пісні "Правда":

У пісні "Правда" чутно не тільки виконання соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка, але й Сергія Жадана. На думку поета, пісня відповідає назві, є чутливою та чесною.

Мережа вже повниться схвальними відгуками від треку. Фанати радіють такій колаборації.

Фанати вражені новою піснею "Правда" / скріншот:instagram.com/boomboxfamily

Нагадаємо, у Росії скасовують концерти ще однієї російської співачки, яка проти війни. Відома співачка нещодавно представила пісню про війну в Україні та масові смерті в ній російських окупантів

Варто зауважити, що українська співачка Яна Соломко випустила пісню на підтримку російських окупантів. Співачка Soyanna, яка народилася в Полтавській області, вибрала сторону Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і активно виступає там.

Більше цікавих новин: