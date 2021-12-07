Представники Марини Хлєбникової дали офіційний коментар про стан співачки після пожежі

Команда артистки розповіла, як вона почувається зараз.
Співачка Марина Хлєбнікова отримала серйозні опіки під час пожежі в її квартирі, яка сталася 18 листопада.
Артистку екстрено госпіталізували в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського, тоді її стан оцінювали як стабільно важкий. Однак подробиці не розголошуються, і здоров'я Хлєбникової починає "обростати" чутками.
Представники співачки відзначили, що глобальних змін в її стані немає, вона йде на поправку у власному ритмі, і це, ймовірно, займе чимало часу.
Також вони вирішили спростувати основні чутки про стан співачки і підкреслили, що наближені до артистки на даний момент не роблять ніяких заяв щодо здоров'я Хлєбникової в пресі.
"З приводу стану Марини Арнольдівни скажемо основні тези; Марина дихає сама (не ШВЛ, ні штучна кома), її стан стабілізується з кожним днем, і отримані травми поступово гояться. Шлях до відновлення буде не швидким (цю фразу точно помістять негативним заголовком скрізь), тому будемо публікувати інформацію про самопочуття Марини в міру більш глобальних змін. До неї пускають виключно (!) сім'ю, і ніяких сторонніх осіб, друзів, очевидців, сторонніх лікарів, і вже тим більше журналістів у неї не було і не буде найближчим часом",- розповіла команда Марини Хлєбникової.читайте такожМарина Хлєбнікова після пожежі може втратити зір - в тканинах обличчя почалося зараження
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