Лоліта поділилася тим, що її дочка потребує постійного лікування.

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Лоліта Мілявська не виховувала свою доньку/ колаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Співачка Лоліта Мілявська, яка підтримала терористичне вторгнення РФ в Україну, розповіла про хворобу доньки.

Як пишуть пропагандисти, Лоліта поділилася, що її дочка тяжко хвора і їй довічно потрібно пити ліки.

"У мене дитина із синдромом Аспергера - це різновид аутизму. Досить значне лікування потрібне все життя. Зараз дочка почувається добре, у неї прекрасне почуття гумору, в неї вкладена бабусина любов. А якби я на все це не заробляла... Адаптація дочки до соціуму триває досі", - заявила Лоліта.

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Хто така Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

За словами зрадниці, іноді вона вважала себе поганою матір'ю. "Я можу багато чого дати дитині, але не дала їй свою щоденну присутність. Хоча потім розуміла, що якби дала їй цю присутність, то не вилікувала б її", - додала вона.

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Зазначимо, Максим Галкін під час гастролей в Ізраїлі з гумористичними концертами висміяв артистів, скасованих через скандальну "голу" вечірку Насті Івлєєвої. Не упустив Галкін можливості пожартувати і з Лоліти Мілявської після скасування її туру.

А також колектив Лоліти не отримував зарплату. Путіністка зізналася, що перестала переказувати їм гроші, оскільки інакше їй нема на що буде утримувати літню матір і єдину доньку.

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