Запроданка Асті, яка продалася за криваві рублі, пересиджує за кордоном.

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Зрадниця Асті вирішила перечекати бурю / колаж: Главред, скріншот: відео

Українська співачка-зрадниця Анна Asti, яка продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії, незважаючи на те, що та знищує український народ, втекла з Росії.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, запродана полетіла з чоловіком з Росії відразу ж після скандальної вечірки блогерки Івлєєвої і скасування концертів.

"За нашою інформацією, співачка вирішила перечекати зиму і планує повернутися до приватних виступів у березні", - повідомляють пропагандисти.

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Ресурс також повідомляє, що цінник на корпоративи співачки знизився. До вечірки було 10 мільйонів рублів (115 000 доларів), після — стало 7 (80 000 доларів). Райдер теж зазнав змін - скромні 600 000. Світло і звук 500 000 і на поїсти всього 100 000 рублів (1100 доларів) на всю команду співачки. Зараз всі заплановані концерти скасували або перенесли на інші дати.

"На початку цього року мав відбутися концерт у Сочі — його перенесли на січень 2025-го. Запланований березневий тур поки під питанням - можливе відновлення, коли галас з вечіркою вщухне. Зараз про це мови немає. Наприклад, в Саратові окупант запропонував скасувати концерт Асті, як це було з Арбеніною", - повідомив канал.

Раніше стало відомо про те, що у Кремлі висунули чіткі умови до всіх російських зірок, які потрапили в скандал з"голою вечіркою". Відзначається, що на "голу вечірку" образився особисто терорист Володимир Путін, тому всі шляхи вибачення лежать тільки через виступи на окупованих територіях або публічну підтримку військової агресії в Україні.

Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий".

Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало страшно і безглуздо.

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