Правда очі коле: Максим Галкін звільнений з Першого каналу за критику Путіна і війни в Україні

Максим Галкін звільнений з Першого каналу за засудження війни в Україні / instagram.com/maxgalkinru

Шоумен і комік Максим Галкін публічно засудив військові дії рф на території рф, і незабаром виїхав зі своєю сім'єю в Ізраїль.

Там він продовжує активно гастролювати і вести соціальні мережі. Однак з них зникли сімейно-жартівливі настрої. Натомість Галкін став записувати відеоролики, що викривають російську владу.

Артист зізнався, що за ним на батьківщині влаштоване цькування, однак це не лякає його - він продовжує засуджувати військові злочини кремля, на зразок наказів бомбити спальні райони Одеси напередодні світлого свята Великодня.

За зухвалість, хоробрість і небажання танцювати під дудку путінської пропаганди Галкін поплатився кар'єрою - його концерти в Росії скасовують, організаторів залякують, а тепер ще й звільнили з Першого каналу, де він працював останні 5 років у програмі Сегодня вечером.

"Більшості співробітників передачі до останнього нічого не розповідали, як і запрошеним на запис зіркам. Потенційних кандидатів на заміну Максима на даний момент кілька, їх, судячи з усього, будуть вибирати в процесі - хто краще впишеться. Звучали імена Олександра Олешка, Нонни Гришаєвої, Дмитра Борисова та інших", - повідомляють росСМИчитайте також"Низький рівень інтелекту": Вайкуле накинулася на Симоньян

Лідер групи Машина часу Андрій Макаревич різко висловлюється проти військової агресії рф в Україні, і не менш жорстокий до тих, хто цю війну схвалює - їх артист вважає "мудаччям" з деревом в голові.

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