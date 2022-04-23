УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Максим Галкін розповів про погрози та переслідування ФСБ: "Роблять це негласно"

23 квітня 2022, 15:39

Артиста "скасовують", як неугодного російській владі.

Галкін
Максим Галкін покинув рф через погрози ФСБ / УНІАН

24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне військове вторгнення армії рф в Україну, російський ведучий і комік Максим Галкін публічно засудив дії рашистської армії.

Незабаром після цього артист з сім'єю покинув країну, за що багато хто почав звинувачувати його в зраді. Галкін записав відео, в якому розповів, що зараз з ним та його творчістю в Росії проводиться негласна боротьба, що послужила приводом для від'їзду.

Так гуморист підкреслив, що з 23 по 25 лютого був на зйомках в Москві, через кілька днів після його антивоєнного поста російська влада заборонила появу його обличчя в рекламних паузах - зірвалися всі рекламні контракти, які повинні були пролонгуватися.

Та ж доля спіткала і його концерти у всіх точках Росії - місцева влада, фсб, місцева адміністрація стали забороняти виступи Галкіна: "Робили це негласно, не даючи офіційних паперів, почалося залякування місцевих організаторів. Через це у мене переносяться або скасовуються виступи. Я намагався щось з цим зробити. Я втратив концертні гроші. Концертів немає, рекламних зйомок немає. Я не виступаю в Росії не тому що я не хочу або глядач так проголосував. Ні. Ці концерти стали заборонені", - сказав Максим Галкін.

При цьому артист зазначив, що покинув країну і проживає зараз в Ізраїлі зі спокійною душею - там йому ніхто не загрожує. До того ж він звик розмежовувати батьківщину і владу, до чого побажав також прийти і своїм фанатам: "Не дорікайте мені в зраді. Зради тут немає. Ви в голові розмежуйте "владу" і "Батьківщину". Я завжди це розрізняв. І є люди, яким я вірний завжди. Для мене немає меж, є глядач, зал і сцена".

читайте такожСлово "війна" запікують, як мат: Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії Собчак

Раніше Максим Галкін розповів, що частиною помсти за його антивоєнні висловлювання є поширення образливих чуток в іменитих ЗМІ, яких артист висміяв за небажання бачити правду.

Інші новини:

viber
війна в Україні шоу-бізнес Максим Галкин вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
Ядерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в УкраїніЯдерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в Україні У РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під КиєвомУ РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під Києвом Розборки на Запоріжжі: кадирівці "покришили" рашистів, що збунтувалисяРозборки на Запоріжжі: кадирівці "покришили" рашистів, що збунтувалися Не найкращий місяць: кому зі знаків варто бути обережними в травніНе найкращий місяць: кому зі знаків варто бути обережними в травні Нурлан Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українцівНурлан Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українців
Підтримайте Главред

Останні новини

16:15

Армія України продовжить бити окупантів: у Міноборони пообіцяли нові "пасочки" для РФ

15:48

РФ завдала ракетного удару по Одесі: що відомо про жертви і руйнуванняВідео

15:46

Росія не хоче відмовлятися від розкоші, або Як Путін вирішив піти шляхом Саддама ХусейнаПогляд

15:45

Українська розвідка вирахувала тисячі окупантів, які лютовали в Запоріжжі та Маріуполі

15:39

Максим Галкін розповів про погрози та переслідування ФСБ: "Роблять це негласно"Відео

Реклама
15:32

Зачинити рашистів у пастці: експерт пояснив необхідність знищення Кримського мостуВідео

15:17

Окупанти вкрали зерно з елеватора у Херсонській області і через захоплений Крим відвезли все до РФ

14:56

Окупанти готуються до обстрілів і пишуть на снарядах Христос воскресВідео

14:50

Пекін не підтримав Путіна по Україні: експерт пояснив, як Китай поставив на місце РФВідео

14:42

Благодатний вогонь 2022 зійшов: відео і що являє собою велике чудо християнстваВідео

14:24

Переговори в глухому куті: у США попередили про ризики ядерного удару РФ по УкраїніВідео

14:08

У Маріуполі окупанти вбили двох маленьких дівчаток: Ліза і Соня грали в місцевому театрі

13:51

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів із того, що завжди є вдома

13:44

Точно б'є на 40 кілометрів: Україну озброїли потужними гаубицями М777 з "розумними" снарядамиВідео

13:43

Арестович розповів про непросту ситуацію в Маріуполі та плани окупантів на Херсонщині

13:28

Коли армія України і народ показали здатність перемогти РФ, із Заходу хлинула зброя - Резніков

13:26

Гопники з 90-х переплутали район: чому війна в Україні - це надовгоПогляд

12:58

Під Маріуполем ЗСУ "перемололи" майже весь особовий склад поліцаїв "ДНР" - розвідкаВідео

12:58

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВідео

12:51

Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї молодої дівчини-українки

Реклама
12:33

"Снайпер чотирьох зняв сьогодні": ЗСУ "навішують" оркам - окупанти в шокуВідео

12:14

Окупанти Росії на початку війни вбили священика: що відомо про загиблого у Іванковому отця Максима

12:02

Година розплати і повний крах вже близько: астролог розповіла, що чекає на Путіна, Шойгу й всю РосіюВідео

11:57

Осліп і обпік обличчя: лікарі рятують бійця ЗСУ, який отримав важке поранення під БахмутомВідео

11:27

Чому Росія спробує закінчити війну в Україні до червняПогляд

11:19

Потужний контрудар ЗСУ під Харковом: орків вибили з трьох населених пунктівВідео

11:13

Подоляк оцінив шанси на завершення війни з РФ дипломатичним шляхомВідео

10:58

Важке озброєння для України: у Зеленського розкрили деталі поставок союзниківВідео

10:46

Німеччина не готова відмовитися від газу з РФ: Шольц побоюється "серйозних наслідків" для ЄвропиВідео

10:34

Чекаємо на травень: астролог назвала дати завершення війни в Україні та повернення територійВідео

10:31

Бригада ґвалтівників і вбивць: комбрига РФ, що "відзначився" в Бучі, підвищили до полковникаВідео

10:30

Гороскоп на завтра 24 квітня 2022: Левам - щасливі сни, Скорпіонам - підказки долі

09:53

Молоко з вибухівкою: у Херсоні окупанти роздають українцям заміновану гуманітаркуФотоВідео

09:31

Армія України б'є окупантів: Росія атакує, але не може прорвати оборону - розвідка БританіїВідео

09:18

Як Німеччину перетворили на заручника ПутінаПогляд

09:00

Гороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць рокуВідео

08:53

РФ вдарила ракетами по лікарні на Миколаєвщині - там якраз народжувала жінка і проводили операціюВідео

08:45

Без Мінська-3 і нової війни з РФ: Україна завершує перемовини з гарантами безпеки – ПодолякВідео

08:10

Окупантів, які творили звірства в Бучі, перекинули під Ізюм - Генштаб ЗСУ

07:40

Замовляли столики в ресторанах: Арестович розповів про плани окупантів щодо захоплення Києва

Реклама
07:02

У Маріуполі РФ могла застосувати сльозогінний газ, змішаний з хімікатами - постпред США в ОБСЄ

06:30

Вибухало довго: на Херсонщині ЗСУ "накрили" передовий командний пункт

06:29

Головна причини війни, або Чому Путін засидівся в бункеріПогляд

05:30

Народження спадкоємця Путіна: з'явився несподіваний прогноз про кінець війни та розвал РФ

05:00

Бунту в регіонах і розпаду Росії не буде, допоки армія України не розгромить її війська - ІлларіоновВідео

04:15

"Буде до віку стояти праведне місто Марії ": Океан Ельзи присвятив пісню Маріуполю і його захисникамВідео

03:45

4 помилки при виборі одягу, які змушують виглядати старшою за свої роки

03:10

Погода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негодуВідео

02:36

Слово "війна" запікують, як мат: Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії СобчакВідео

02:34

Чи зможуть окупанти взяти ЗСУ в кліщі на сході України - військовий експертВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти