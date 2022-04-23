Максим Галкін розповів про погрози та переслідування ФСБ: "Роблять це негласно"

Максим Галкін покинув рф через погрози ФСБ / УНІАН

24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне військове вторгнення армії рф в Україну, російський ведучий і комік Максим Галкін публічно засудив дії рашистської армії.

Незабаром після цього артист з сім'єю покинув країну, за що багато хто почав звинувачувати його в зраді. Галкін записав відео, в якому розповів, що зараз з ним та його творчістю в Росії проводиться негласна боротьба, що послужила приводом для від'їзду.

Так гуморист підкреслив, що з 23 по 25 лютого був на зйомках в Москві, через кілька днів після його антивоєнного поста російська влада заборонила появу його обличчя в рекламних паузах - зірвалися всі рекламні контракти, які повинні були пролонгуватися.

Та ж доля спіткала і його концерти у всіх точках Росії - місцева влада, фсб, місцева адміністрація стали забороняти виступи Галкіна: "Робили це негласно, не даючи офіційних паперів, почалося залякування місцевих організаторів. Через це у мене переносяться або скасовуються виступи. Я намагався щось з цим зробити. Я втратив концертні гроші. Концертів немає, рекламних зйомок немає. Я не виступаю в Росії не тому що я не хочу або глядач так проголосував. Ні. Ці концерти стали заборонені", - сказав Максим Галкін.

При цьому артист зазначив, що покинув країну і проживає зараз в Ізраїлі зі спокійною душею - там йому ніхто не загрожує. До того ж він звик розмежовувати батьківщину і владу, до чого побажав також прийти і своїм фанатам: "Не дорікайте мені в зраді. Зради тут немає. Ви в голові розмежуйте "владу" і "Батьківщину". Я завжди це розрізняв. І є люди, яким я вірний завжди. Для мене немає меж, є глядач, зал і сцена".

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Раніше Максим Галкін розповів, що частиною помсти за його антивоєнні висловлювання є поширення образливих чуток в іменитих ЗМІ, яких артист висміяв за небажання бачити правду.

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