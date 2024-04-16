"Привітати Пугачову": стали відомі переговори диктатора Путіна

Диктатору Путіну пропонували привітати Аллу Пугачову з ювілеєм, але він відмовився.

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Путіну пропонували привітати Пугачову / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, instagram.com/alla_orfey/

Кілька дуже високопоставлених чиновників, близьких до Володимира Путіна, пропонували диктатору терористичної Росії, який почав криваве вторгнення в Україну, привітати Аллу Пугачову з ювілеєм.

Як повідомляє росЗМІ "Кремлівська табакерка", нещодавно під час зустрічі вузьким колом диктатор і його гості обговорювали творчість артистів, які виїхали. Серед іншого згадали і про легендарну Пугачову, яка називає росіян рабами.

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"Один з учасників зустрічі запропонував, що було б правильним привітати Аллу Борисівну хоча б букетом квітів і листівкою", - сказав інсайдер.

Але, як не дивно, Путін все ж відмовився вітати Примадонну.

Зазначимо, ми впевнені, що Пугачова зовсім не засмутилася, що людина, яка влаштувала геноцид в Україні, не привітала її з 75-річчям.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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Зазначимо, онук Алли Пугачової Микита Пресняков сходив у гості до соліста гурту Little Big, якого визнано іноагентом у країні-терористці РФ. Жителі країни-терориста вирішили, що таким чином він показав свою позицію щодо війни в Україні.

А також син Максима Галкіна і Алли Пугачової не перестає дивувати своїми здібностями, цього разу він похвалився змодельованою з гральних карт складною фігурою.

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