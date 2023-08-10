"Тому що у мене є ти": Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження

Дмитро Монатік показав відео з дружиною і двома синами. Співак спеціально присвятив дружині вірш на честь її дня народження.

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Монатік привітав дружину з ДН / колаж Главред, фото Instagram

37-річний відомий український естрадний і попспівак Дмитро Монатік у дуже зворушливій формі привітав з днем народження свою дружину Ірину. Відео і відповідний вірш музикант виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Сьогодні, за звичкою, я буду найщасливішим у світі. Тому що у мене є ти. Тому що у нас є діти. І нехай я приклад не найкращий для майбутніх поколінь і предків", - написав артист

На відео Монатік танцює разом з дружиною Іриною і двома синами — Данилом і Платоном.

відео дня

"З тобою дихається легше. З вами крила підходять до моїх плечей. З тобою я собою є нарешті. І врешті-решт, сьогодні день, коли з'явилася людина, без якої я людини залишки", - підсумував співак.

Нагадаємо, маленький хлопчик, трирічний Лео Буша з міста Ірпінь, став зіркою соцмереж після того, як заспівав "Воїни світла" гурту "Ляпіс Трубецькой".

Пізніше цей же малюк разом зі своїм старшим братом Елвіном заспівав пісню попрок-гурту "Антитіла" - "Все красиво". Відео співу дітей опублікував їх батько Олександр на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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