Втрата втрат: Вірі Брежнєвій заборонили в'їзд до РФ

Українська співачка Віра Брежнєва абсолютно однозначно встала на бік України ще в лютому 2022 року. Вона покинула країну-агресора, і з тих пір там більше не з'являлася.
Проте особистість Брежнєвої, яка мала в рф успіх, як артистка і бізнесвумен, не дає спокою місцевим жовтим газетам і пропагандистським ЗМІ, які з величезною ретельністю досі копають на неї бруд.
Так з'ясувалося, що Вірі Брежнєвій заборонено перебувати, проживати і будувати бізнес на території країни на болотах. Це обумовлено анулюванням у співачки "документа, що підтверджує право тимчасово або постійно проживати в Російській Федерації" - ВНП.
"Не виключено, що артистку позбавили посвідки на проживання, або вона сама від неї відмовилася. Безумовно, за цим послідувало закриття ІП, тому що ВНП дає іноземцям право на ведення підприємницької діяльності на території Росії. У будь - якому випадку, тепер приїхати в РФ і жити тут, не кажучи вже про те, щоб будувати кар'єру, Віра Брежнєва не зможе", - повідомляє адвокат.
Сама артистка цю новину ніяк не коментує. Ймовірно, втрата документа від країни-агресора хвилює саму Брежнєву куди менше, ніж російські таблоїди.
Раніше стало відомо що Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.
Тим часом Брежнєва випустила нову пісню українською мовою - через повномасштабну війну в Україні її творчість переносить значні трансформації.
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