Потап нецензурно висловився про роботу Наді Дорофєєвої

Dorofeeva показала, як її творчість тепер оцінює її колишній патрон.

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Dorofeeva новини - Надя Дорофєєва показала реакцію Потапа на її новий трек / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

20 червня в української співачки Наді Дорофєєвої відбулася прем'єра треку і кліпу "Хартбіт". Через кілька днів артистка у своєму блозі в Instagram поділилася відгуками про нову музичну роботу.

Шанувальники сприйняли її прихильно, і повз нову пісню не зміг пройти навіть Олексій 'Потап' Потапенко - колишній музичний продюсер співачки. Щоправда, свої емоції він висловив у грубій формі.

Так, "Хартбіт" нібито припав Потапу до смаку, але цензурних слів він для своїх вражень не знайшов. Тому і використав мат для їхнього опису.

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Втім, саму Дорофєєву, яка вже давно не співпрацює і не спілкується з Потапенком, нецензурний відгук опального продюсера, схоже, вельми порадував. У коментарях багато хто також виявився солідарним із Потапом.

Dorofeeva новини - Надя Дорофєєва показала реакцію Потапа на її новий трек / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Хто така Надя Дорофєєва? Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Хто така Надя Дорофєєва / инфографика: Главред

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