Потап нецензурно висловився про роботу Наді Дорофєєвої

20 червня в української співачки Наді Дорофєєвої відбулася прем'єра треку і кліпу "Хартбіт". Через кілька днів артистка у своєму блозі в Instagram поділилася відгуками про нову музичну роботу.
Шанувальники сприйняли її прихильно, і повз нову пісню не зміг пройти навіть Олексій 'Потап' Потапенко - колишній музичний продюсер співачки. Щоправда, свої емоції він висловив у грубій формі.
Так, "Хартбіт" нібито припав Потапу до смаку, але цензурних слів він для своїх вражень не знайшов. Тому і використав мат для їхнього опису.
Втім, саму Дорофєєву, яка вже давно не співпрацює і не спілкується з Потапенком, нецензурний відгук опального продюсера, схоже, вельми порадував. У коментарях багато хто також виявився солідарним із Потапом.
Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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Також українська співачка Настя Каменських розповіла, чи зраджували їй у стосунках, і поділилася філософськими роздумами про те, як загалом ставиться до невірності в парі.
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