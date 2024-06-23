Може бути боляче: Настя Каменських розповіла, чи зраджували їй у стосунках

Відома українська співачка й артистка Настя Каменських заявила, що вона особливо ніколи не думала про проблему зрад у стосунках.
В ефірі Наше радіо співачка, яка продовжує презентувати свою нову пісню "Гріхи", записану разом з артистом Ostrovskiy (Віталій Островський), розповіла і про своє ставлення до зрад - тему спільної композиції.
За словами артистки, зрад у її житті не було. Співак Островський зізнався, що було чимало гріхів, але подробиць не розповів. А Каменських не довелося в пісні шкодувати про це, як робив Ostrovskiy. Вона просто додала в кліп "жіночу енергію і пристрасть".
"На щастя, у мене не було такого досвіду (зрад), якщо чесно. На щастя. Але я про це насправді не думала. Тут така штука - як ти ставишся, в принципі, до всього, не тільки до зрад. Основа всього - твої реакції на все, що відбувається з тобою. Якщо ти захочеш поставитися до всього легше, то тобі буде набагато легше. Звичайно, наше серце може боліти, коли таке відбувається", - підкреслила Настя Каменських.
Хто така Настя Каменських
Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Настя Каменських - головні новини про життя зірки:
Настя Каменських публічно звернулася до Потапа і поклала край чуткам про їхнє розлучення. Вона дала обіцянку Потапу на честь 5-ї річниці їхнього весілля.
Кум і колишній бойфренд Насті Каменських жорстко розкритикував Потапа: шоумен Геннадій Вітер, який колись давно зустрічався з Каменських, заявив, що засуджує Потапа. На думку Вітера, артист нічого не робить корисного для країни.
Також Настя Каменських повідомила радісну новину - вона розповіла, що здійснилася мрія побувати у Мехіко. Там співачка презентувала одну зі своїх пісень.
Інші новини:
- Настя Каменських поділилася рідкісним кадром із Потапом
- Справжня перепалка: Потап різко заступився за Настю Каменських
- "З днем народження, крихітко": Потап ніжно привітав Каменських зі святом
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред