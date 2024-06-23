Може бути боляче: Настя Каменських розповіла, чи зраджували їй у стосунках

Українська артистка, співачка Анастасія Каменських відверто розповіла, чи були в її житті зради, і що вона думає з приводу зради у стосунках пар.

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Звичайно, наше серце може боліти, коли таке відбувається - Каменських / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Відома українська співачка й артистка Настя Каменських заявила, що вона особливо ніколи не думала про проблему зрад у стосунках.

В ефірі Наше радіо співачка, яка продовжує презентувати свою нову пісню "Гріхи", записану разом з артистом Ostrovskiy (Віталій Островський), розповіла і про своє ставлення до зрад - тему спільної композиції.

За словами артистки, зрад у її житті не було. Співак Островський зізнався, що було чимало гріхів, але подробиць не розповів. А Каменських не довелося в пісні шкодувати про це, як робив Ostrovskiy. Вона просто додала в кліп "жіночу енергію і пристрасть".

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"На щастя, у мене не було такого досвіду (зрад), якщо чесно. На щастя. Але я про це насправді не думала. Тут така штука - як ти ставишся, в принципі, до всього, не тільки до зрад. Основа всього - твої реакції на все, що відбувається з тобою. Якщо ти захочеш поставитися до всього легше, то тобі буде набагато легше. Звичайно, наше серце може боліти, коли таке відбувається", - підкреслила Настя Каменських. Коротка біографія Насті Каменських / Інфографіка: Главред

Хто така Настя Каменських Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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Настя Каменських публічно звернулася до Потапа і поклала край чуткам про їхнє розлучення. Вона дала обіцянку Потапу на честь 5-ї річниці їхнього весілля.

Кум і колишній бойфренд Насті Каменських жорстко розкритикував Потапа: шоумен Геннадій Вітер, який колись давно зустрічався з Каменських, заявив, що засуджує Потапа. На думку Вітера, артист нічого не робить корисного для країни.

Також Настя Каменських повідомила радісну новину - вона розповіла, що здійснилася мрія побувати у Мехіко. Там співачка презентувала одну зі своїх пісень.

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