Остання любов принцеси Діани зраджував їй з двома моделями

Леді Діана Спенсер, колишня дружина нині правлячого короля Великобританії Чарльза III і мама перших спадкоємців, принца Вільяма і принца Гаррі, загинула в результаті автокатастрофи в Парижі 31 серпня 1997 року. Разом з нею померли водій Анрі Поль та її коханий - Доді аль-Файєд, син єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда.
Леді Ді і Доді познайомилися в червні 1997 року. Між ними спалахнув бурхливий роман, який привертав увагу папараці. Історія їхнього кохання була романтичною, стрімкою і трагічною.
За аль-Файєдом ходила слава ловеласа, яка, втім, мало турбувала закохану принцесу. Як виявилося, даремно. Нещодавно в документальному шоу про життя єгипетського мільярдера "Доді: останні дні плейбоя" з'ясувалося, що влітку 1997 року він крутив роман з ще двома жінками.
Однією з них виявилася Енні Кардон, колишня модель Playboy, яка зараз займається боротьбою за жіночі права. Вона розповіла, що познайомилася з Доді влітку 1996 року. "Я не говорила про свої стосунки з Доді протягом 25 років, тому що в той час, коли сталася аварія, я не відчувала, що це доречно. Але зараз я зрозуміла, що прийшов час сказати правду, вийти вперед і поговорити про те, ким він був насправді, про людину, яку я любила", - цитує Кардон Daily Mail.
Колишня модель зізналася, що влітку 1997 року відчула, що у неї з'явилася суперниця. "Я відчувала - є хтось ще. Хтось інший і дуже крутий. Він став іншим, коли ми були разом з ним фізично. Мені цього не було достатньо. Це не було життя, яке я хотіла. Я вирішила розійтися з ним. Я прийшла до нього і сказала: "Це американські гірки, на яких я більше не хочу бути. Я люблю тебе, але я більше не хочу бути з тобою. Я заслуговую на краще". Він впав на підлогу. Він ридав, благав мене залишитися і дати йому ще один шанс ... я просто не могла повірити в те, що бачила", - згадує вона.
Також Кардон розповіла, що паралельно з нею і Леді Ді Доді крутив роман з моделлю Келлі Фішер, яка стверджувала, що була заручена з мільярдером: "Я була шокована, коли побачила цю жінку, яка заявила, що була заручена з моїм хлопцем, коли ми були разом. Це відкрило мені очі".
Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.
Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй "найпалкіший поцілунок у її житті".
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