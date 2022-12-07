Остання любов принцеси Діани зраджував їй з двома моделями

Доді аль-Файєд не був вірним Леді Ді - останній роман Королеви Сердець виявився не таким вже ідеальним.

Принцеса Діана і Доді аль-Файєд розбилися в ДТП 25 років тому / wikipedia.org

Леді Діана Спенсер, колишня дружина нині правлячого короля Великобританії Чарльза III і мама перших спадкоємців, принца Вільяма і принца Гаррі, загинула в результаті автокатастрофи в Парижі 31 серпня 1997 року. Разом з нею померли водій Анрі Поль та її коханий - Доді аль-Файєд, син єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда.

Леді Ді і Доді познайомилися в червні 1997 року. Між ними спалахнув бурхливий роман, який привертав увагу папараці. Історія їхнього кохання була романтичною, стрімкою і трагічною.

За аль-Файєдом ходила слава ловеласа, яка, втім, мало турбувала закохану принцесу. Як виявилося, даремно. Нещодавно в документальному шоу про життя єгипетського мільярдера "Доді: останні дні плейбоя" з'ясувалося, що влітку 1997 року він крутив роман з ще двома жінками.

Однією з них виявилася Енні Кардон, колишня модель Playboy, яка зараз займається боротьбою за жіночі права. Вона розповіла, що познайомилася з Доді влітку 1996 року. "Я не говорила про свої стосунки з Доді протягом 25 років, тому що в той час, коли сталася аварія, я не відчувала, що це доречно. Але зараз я зрозуміла, що прийшов час сказати правду, вийти вперед і поговорити про те, ким він був насправді, про людину, яку я любила", - цитує Кардон Daily Mail.

Колишня модель зізналася, що влітку 1997 року відчула, що у неї з'явилася суперниця. "Я відчувала - є хтось ще. Хтось інший і дуже крутий. Він став іншим, коли ми були разом з ним фізично. Мені цього не було достатньо. Це не було життя, яке я хотіла. Я вирішила розійтися з ним. Я прийшла до нього і сказала: "Це американські гірки, на яких я більше не хочу бути. Я люблю тебе, але я більше не хочу бути з тобою. Я заслуговую на краще". Він впав на підлогу. Він ридав, благав мене залишитися і дати йому ще один шанс ... я просто не могла повірити в те, що бачила", - згадує вона.

Також Кардон розповіла, що паралельно з нею і Леді Ді Доді крутив роман з моделлю Келлі Фішер, яка стверджувала, що була заручена з мільярдером: "Я була шокована, коли побачила цю жінку, яка заявила, що була заручена з моїм хлопцем, коли ми були разом. Це відкрило мені очі".

Енні Кардон в молодості / facebook.com/anniewcardone

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