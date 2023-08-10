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Ахеджакова вразила "витівкою" на підтримку України - в Росії істерика

Сергій Кущ
10 серпня 2023, 12:36 оновлено 10 серпня, 12:36
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На гастролях у Німеччині Лія Ахеджакова вийшла на сцену з прапором України і зірвала овації публіки
Лія Ахеджакова підтримала Україну
Лія Ахеджакова підтримала Україну / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Актриса Лія Ахеджакова, яка засуджує військове вторгнення Росії в Україну, вийшла на сцену з прапором України на гастролях у Німеччині.

Лія Меджидівна вийшла на сцену, притискаючи до серця українців. Вона зірвала овації публіки, але в Росії вже закотили істерику, пишуть у ЗМІ країни-агресора.

Голова російського Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін обурився сміливим вчинком актриси. Він повідомив про вимогу визнати її іноагентом.

відео дня
Лія Ахеджакова вийшла на сцену з українським прапором
Лія Ахеджакова вийшла на сцену з українським прапором / скріншот з відео

"Всі вже зрозуміли, хто така Ахеджакова і хто у неї господар. Зараз вона конкретно виходить з прапором України. Залишати безкарно буде нерозумно-людина виконує установки, які дає їй Захід", - відзначився маячнею Російський чинуша.

Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському диктаторі.

Також варто відзначити, що 84-річна актриса зізналася, що на неї вже лежить донос у прокуратурі і її незабаром визнають іноагентом. У той же час Ахеджакова не збирається їхати з Росії.

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