Після розриву з бойфрендом: Белла Хадід загриміла в лікарню

Молодша з сестер Хадід зараз сконцентрувалася на відновленні свого морального і фізичного здоров'я.

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Белла Хадід опинилася в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/bellahadid

26-річна американська супермодель палестино-голландського походження Белла Хадід зараз знаходиться в медичному центрі, де проходить лікування та реабілітацію.

Як повідомляє видання The Daily Mail, погіршення здоров'я манекенниці не пов'язане з вживанням будь-якого з видів наркотичних речовин і алкоголю. Інсайдери стверджують, що, всупереч проблемам через нетверезе водіння в 2014 році, Хадід зараз чиста.

Белла лягла в клініку для обстеження і реабілітації від хвороби Лайма, якою вона страждає з 2012 року. Подібні процедури вона повторює раз на кілька років. Втім, загострення у моделі пов'язують з проблемами в особистому житті - нещодавно вона розлучилася зі своїм бойфрендом, режисером і арт-директором Марком Кальманом.

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Белла і Марк були разом з літа 2020 року. За словами інсайдера, між ними були справжні почуття, але навесні 2023-го пара прийшла до висновку, що відносини зайшли в глухий кут.

"Вони були дуже закохані один в одного, але відносини просто "віджили своє" і вони вирішили все закінчити. Белла дуже приємна людина, але вона страждає від тиску слави і популярності. Зараз вона намагається подбати про себе після їх розставання", - стверджує джерело.

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