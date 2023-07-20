У 88-річної Бріжит Бардо сталася зупинка дихання

Французький секс-символ важко переносила аномальну спеку, через яку їй викликали швидку.

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Бріжит Бардо перестала дихати та знепритомніла через спеку / колаж: Главред, фото: imdb.com

Французька актриса, модель, співачка, активістка руху за права тварин і секс-символ 50-60-их років Бріжит Бардо прожила яскраве життя. Замінивши сцену і знімальний майданчик на громадську діяльність, 88-річна артистка активна і в наші дні.

Втім, вік дає про себе знати. Днями чоловік Бардо, адвокат Бернар д'Ормаль, з яким вона перебуває у шлюбі з 1992 року, повідомив французькому виданню Var-Matin, що Бріжит пережила своєрідний напад.

Спочатку у неї ускладнилося дихання, потім і зовсім сталася зупинка, через що артистка втратила свідомість. До неї була викликана карета швидкої допомоги, проте обійшлося без реанімаційних дій - Бардо прийшла до тями самостійно.

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Зараз д'Ормаль оцінює стан дружини позитивно як для жінки її віку. Він вважає, що в нападі Бріжит винна спека, яку їй з роками переносити все важче. Також він зазначив, що пульс і тиск артистки прийшли в норму, проте за цим все ще ретельно стежать. Після того, як Бріжит Бардо остаточно прийде в себе, її відправлять на відпочинок в сімейний маєток в Ла-Мадразі, на Лазурному березі.

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