Після підтримки України: мама Наташі Корольової повернулася до Москви

Заслужена артистка України, хормейстер і диригент Людмила Поривай з початком повномасштабної війни в Україні почала щебетати українською мовою і всіляко підкреслювати, що вона - проти війни. Вона навіть кричала зі сцени "Слава Україні!" і підтвердила, що вважає зятя-путініста Тарзана "нехорошою людиною".
І в рф, і в Україні мама Наташі Корольової востаннє була влітку 2021 року. Більшу частину часу вона з чоловіком і старшою донькою живе в Майамі.
Проте в росЗМІ нещодавно стали з'являтися новини про те, що Поривай знаходиться на території країни-агресора. Цю інформацію підтвердила Наташа Корольова.
Співачка, яка продовжує ігнорувати війну в Україні, розповіла, що її мама прилетіла до Москви - на 50-річчя доньки.
"Я вирішила відзначати свято в Москві, а мама сама прилетіла до мене. Для неї, звичайно, важкувато переносити таку далеку дорогу. Мамі ж не шістнадцять. Але заради ювілею улюбленої доньки чого не зробиш", - розповіла колишня українка.
Як подорож територією країни-окупанта в'яжеться з її антивоєнними настроями та демонстративною любов'ю до України, Людмила Поривай та її чадо поки не коментують.
Нагадаємо, раніше Корольова опублікувала спільні кадри з Людмилою Поривай, яка раніше виступила на підтримку України у війні проти Росії. Вона вирішила прокоментувати стосунки з матір'ю.
Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.
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