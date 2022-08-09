Послала на три букви: Приходько розірвала стосунки із зазомбованою кумою з РФ

Кума співачки намагалася переконати її у тому, що "не все так однозначно".
Українська співачка Анастасія Приходько зізналася у тому, що вона розірвала усі зв’язки зі своєю подругою та кумою, яка живе в Росії.
Росіянка, яка хрестила дитину співачки, піддалася російській пропаганді й почала переконувати Приходько по телефону, нібито "не все так однозначно" у війні Росії проти України. Про це Приходько розповіла в інтерв'ю ведучій Аліні Доротюк.
У відповідь на спроби вкласти співачці у голову російську пропаганду українка відповіла своїй кумі досить жорстко і навіть послала її за маршрутом російського військового корабля.
Також співачка зазначає, що тепер у неї немає нікого з близьких в Росії.
"У мене нікого немає... З хрещеною матір'ю дитини не спілкуюся з 21 квітня. Вона намагалася мені лагідно щось пояснити. Так акуратно, на що була послана на … [неценз.], прямим текстом. Я кажу, якщо тебе там попаяло, я бачу вже ти починаєш ходити ось так ось, я кажу: "Все". Ось коли у тебе буде прозріння, коли ти зрозумієш, що ти мені взагалі говориш, ось тоді можеш мене набирати і вибачатися переді мною", – розповіла Приходько.
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Раніше Приходько розповіла, що пропутінська співачка Поліна Гагаріна відрізнялася гидотою ще до початку вторгнення РФ в Україну. Співачки раніше дружили, але Приходько, дізнавшись свою колегу ближче, змінила думку про неї.
Також раніше Приходько на своїй сторінці в Facebook показала, наскільки рашистська пропаганда роз'їла мозок окремих особистостей. Вона розповіла про жахливі погрози від російських фанатиків.
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