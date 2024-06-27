Популярний український актор уперше став батьком

Популярний український актор Марк Дробот, який грав у серіалах "Обіцянка Богу" і "Кріпосна", уперше став батьком.
Як пише ТСН, первістка артисту народила його кохана жінка Марина Бондарчук. Радісну новину повідомили на сторінці "Молодого театру" у Facebook, де Марк Дробот працює вже багато років.
"Щасливої долі дівчинці, любові, затишку та розуміння родині. Нехай маленька зірочка росте під мирним небом, а її дитинство буде безтурботним і сповненим радості!" - йдеться в повідомленні театру.
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Нагадаємо, раніше Віктор Байда покірно готовий захищати країну, однак методи Міноборони викликали в артиста певні запитання.
Раніше стало відомо, що сім'я шоумена Тимура Мірошниченка та юриста і блогерки Інни Мірошниченко всиновила другу дитину. На зворушливому ролику вони вперше показали прийомну доньку.
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