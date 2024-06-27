Популярний український актор уперше став батьком

Популярний український актор Марк Дробот, який грав у серіалах "Обіцянка Богу" і "Кріпосна", вперше став батьком.

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Дробот став батьком уперше / Колаж Главред, фото ТСН, УП

Популярний український актор Марк Дробот, який грав у серіалах "Обіцянка Богу" і "Кріпосна", уперше став батьком.

Як пише ТСН, первістка артисту народила його кохана жінка Марина Бондарчук. Радісну новину повідомили на сторінці "Молодого театру" у Facebook, де Марк Дробот працює вже багато років.

Український актор став батьком уперше / Фото ТСН

"Щасливої долі дівчинці, любові, затишку та розуміння родині. Нехай маленька зірочка росте під мирним небом, а її дитинство буде безтурботним і сповненим радості!" - йдеться в повідомленні театру.

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