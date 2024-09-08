Популярну українську співачку та блогерку пограбували на грецькому курорті

На початку серпня українська співачка і блогерка Анна Трінчер ледь не залишилася без коштовностей на суму понад 200 тис. гривень. А вже за місяць із нею знову сталася прикра пригода.
Під час відпочинку на одному з грецьких курортів артистка стала жертвою пограбування. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.
У Трінчер вкрали бездротові навушники. Ба більше - їй навіть вдалося відстежити пересування злодія за допомогою геолокації, однак повернути корисний гаджет було неможливо. Недовго посумувавши, Анна вирішила відпустити ситуацію, висловивши сподівання, що ця втрата повернеться до неї більш приємними надбаннями.
"У мене вкрали AirPods. Спочатку людина слухає музику в метрі від моєї кімнати поблизу басейну. Згодом він в аеропорту слухає якусь Ріанну й насолоджується сонечком, не підозрюючи, що я за ним слідкую. Я просто не розумію, як можна було взяти мої AirPods й зараз кудись їхати. Неприємно, але, як каже моя бабуся, краще грошима. Тож, я роблю йогу уяви та розтягую свій фінансовий потік і обмеження в моїй голові", - поділилася Анна Трінчер.
Хто така Анна Трінчер?
Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".
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