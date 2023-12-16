Популярного українського виконавця пограбували в поїзді

Українського артиста, репера Олександра Ярмака, який захищає Україну в лавах ЗСУ, обікрали в поїзді.
Як розповів він на своїй сторінці в Instagram, інцидент трапився, коли артист їхав у поїзді Київ-Дніпро і спав. Тоді злодій і вкрав рюкзак українського захисника.
"Таке відчуття, що це відео записувалося в 98-му, але це, на жаль, 2023 рік, і такий сервіс надає "Укрзалізниця". Я вже не вперше чую за останній час такі випадки. Вчора на цьому поїзді у військового вкрали всі речі, і він вийшов прямо у взутті, брюках і футболці", – розповів співак.
У нього в рюкзаку була камера GoPro, а також ноутбук, де зберігалися важливі відео з передової.
За словами захисника і музиканта, необхідно вжити ряд заходів, щодо пасажирів української залізниці. Він вважає, що двері між вагонами повинні бути закритими, а провідники повинні ретельніше ставитися до безпеки пасажирів.
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