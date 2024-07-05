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Популярна блогерка померла після пластики

Олена Кюпелі
5 липня 2024, 11:52
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Популярна бразильська модель і блогерка, померла внаслідок генералізованої інфекції.
Бразильська модель померла через операцію
Бразильська модель померла через операцію / Колаж Главред, фото Instagram/linefrreira

Аліна Феррейра, популярна бразильська модель і блогер, померла внаслідок генералізованої інфекції.

За даними Correo Brazilenze, Аліна, 33 роки, заразилася генералізованою інфекцією після процедури із застосуванням поліметилметакрилату (ПММА) в області сідниць у клініці в Гоянії.

"Сім'я і друзі глибоко шкодують про цю болючу і непоправну втрату", - йдеться у дописі, опублікованому в соціальних мережах молодої жінки. "Аліна була мрійливою дівчиною і завжди посміхалася, і саме такою ми маємо пам'ятати її. Ми просимо Бога втішити серця кожного", - додає він.

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У соціальних мережах друзі та підписники оплакували втрату. "Неймовірна жінка, зразкова мати і незвичайний друг, у кого б він не був, у тебе вже все було", - написав друг.

У Аліни було понад 44 тисячі підписників в Instagram, де вона ділилася фотографіями з фотосесій і своїм розпорядком дня. У моделі залишилося двоє дітей.

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Нагадаємо, що 36-річна блогерка померла від зупинки серця. Відома блогерка Фарах Ель-Каді відпочивала на європейському острові Мальта, коли в понеділок, 17 червня, у неї сталася зупинка серця.

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу здивувала своєю заявою. Лілія Реус вирішила поділиться своїми роздумами про щасливі моменти в житті і показала свої свіжі фото в соцмережах.

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