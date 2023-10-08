"Поки не розумію, що робити": відома українська співачка застрягла в Ізраїлі

KOLA показала, як ховається у сховищі від ракетних атак ХАМАС.

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KOLA в Ізраїлі - співачка розповіла про атаки ХАМАС, та не може вибратися з країни / колаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official, pexels.com

Популярна українська співачка KOLA (справжнє ім'я - Анастасія Прудіус) пішла наперекір своїй команді, і повідомила шанувальникам шокуючу новину - вона знаходиться в Ізраїлі, жителі якого вчора пережили масовану атаку терористів ХАМАС.

У своєму Instagram- блозі співачка в сторіс виклала відео, яке записала в сховищі. Кола зазначила, що ракетні обстріли, до яких вона, як українка, вже, на жаль, звикла, в чужій країні їй переносити важче. Втім, вона поспішила заспокоїти фанатів - з нею все гаразд.

"Коли ти в іншій країні - це страшніше. Я не одна, все добре, мене тут захищають! Просто - чому, що зі світом не так? Вони як з розуму посходили - 100, 200, 500 ракет... Здуріли просто..." - поділилася емоціями артистка.

відео дня

Також Кола поспівчувала ізраїльтянам, яким доводиться зі зброєю відстоювати свою свободу. Вона поскаржилася на "сусідів", які і в нашій країні, і в Ізраїлі змушують мирних жителів захищати себе.

KOLA в Ізраїлі - співачка розповіла про атаки ХАМАС, та не може вибратися з країни / колаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Пізніше артистка повідомила, що не може виїхати з Ізраїлю, так як її рейс скасували. Як вона буде вибиратися з країни, поки невідомо. "Скільки зла в людях... Ми живемо в складні часи, де люди прагнуть вбивати, де їм це доставляє задоволення... Я не можу цього уявити. Не можу, і все! Мій рейс відмінили. Поки не розумію, що робити. Я знаходжусь в чужій країні, де неадекватні сусіди-іроди з усіх сторін... Які неконтрольовані і можуть робити все, що їм прийде в голову", - зазначила Kola.

KOLA в Ізраїлі - співачка розповіла про атаки ХАМАС, та не може вибратися з країни / instagram.com/kola__official

Раніше визнаний іноземним агентом комік Максим Галкін, який разом з Аллою Пугачовою і дітьми живе в Ізраїлі, розповів, як переживає атаку терористів ХАМАС на Ізраїль.

Також шанувальники стурбовані долею американського співака і музиканта Бруно Марса: артист повинен був давати концерт в Тель-Авіві, але виступ скасували, а сам Марс не виходить на зв'язок.

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