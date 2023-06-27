Поки Кейт не бачить: принц Вільям міцно обіймався з "перчинкою" зі Spice Girls

Хоча принц завжди був шанувальником Бейбі Спайс, отримати обійми від Джинджер він теж виявився не проти.

https://glavred.net/stars/poka-keyt-ne-vidit-princ-uilyam-krepko-obnimalsya-s-perchinkoy-iz-spice-girls-10481167.html Посилання скопійоване

Принц Вільям потрапив у незручну ситуацію через обійми з Джері Халлівелл / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Замолоду принц Вільям був шанувальником британського жіночого поп-гурту Spice Girls. Зараз він, виконуючи свої королівські обов'язки, зустрівся з однією з "перчинок", яка поставила його у вкрай незручне становище.

Під час відвідування однієї зі шкіл в рамках нової благодійної ініціативи британської королівської сім'ї по допомозі бездомним Homewards, Вільям зустрівся з Джері Халлівелл - співачкою і громадською діячкою, яка виступала під псевдонімом Джинджер Спайс.

Принц привітав артистку, з якою був знайомий раніше, і простягнув їй руку для потиску, проте Халлівелл вирішила не церемонитися - вона міцно обняла Вільяма і цмокнула його в щоку.

відео дня

Він явно був збентежений такою привітністю колишньої "перчинки", але намагався не подавати виду. Пікантна ситуація потрапила на відео, яким поділилося видання Daily Mail.

Дивіться відео, на якому в кадр потрапив момент обіймів принца Вільяма і Джері Халлівелл:

Раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз службовець у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.

Також першими кадрами з новонародженим сином поділився хореорграф Макс Чмерковський - після викиднів і невдалих спроб ЕКО танцюрист в захваті від того, що дружина змогла подарувати йому ще одну дитину.

Інші новини: