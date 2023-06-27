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Поки Кейт не бачить: принц Вільям міцно обіймався з "перчинкою" зі Spice Girls

Анна Підгорна
27 червня 2023, 14:55 оновлено 27 червня, 14:55
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Хоча принц завжди був шанувальником Бейбі Спайс, отримати обійми від Джинджер він теж виявився не проти.
принц Вільям, група Spice Girls
Принц Вільям потрапив у незручну ситуацію через обійми з Джері Халлівелл / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Замолоду принц Вільям був шанувальником британського жіночого поп-гурту Spice Girls. Зараз він, виконуючи свої королівські обов'язки, зустрівся з однією з "перчинок", яка поставила його у вкрай незручне становище.

Під час відвідування однієї зі шкіл в рамках нової благодійної ініціативи британської королівської сім'ї по допомозі бездомним Homewards, Вільям зустрівся з Джері Халлівелл - співачкою і громадською діячкою, яка виступала під псевдонімом Джинджер Спайс.

Принц привітав артистку, з якою був знайомий раніше, і простягнув їй руку для потиску, проте Халлівелл вирішила не церемонитися - вона міцно обняла Вільяма і цмокнула його в щоку.

відео дня

Він явно був збентежений такою привітністю колишньої "перчинки", але намагався не подавати виду. Пікантна ситуація потрапила на відео, яким поділилося видання Daily Mail.

Дивіться відео, на якому в кадр потрапив момент обіймів принца Вільяма і Джері Халлівелл:

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шоу-бізнес принц Уильям Джері Холлівелл Spice Girls новини шоу бізнесу
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