Поки Кейт не бачить: принц Вільям міцно обіймався з "перчинкою" зі Spice Girls

Замолоду принц Вільям був шанувальником британського жіночого поп-гурту Spice Girls. Зараз він, виконуючи свої королівські обов'язки, зустрівся з однією з "перчинок", яка поставила його у вкрай незручне становище.
Під час відвідування однієї зі шкіл в рамках нової благодійної ініціативи британської королівської сім'ї по допомозі бездомним Homewards, Вільям зустрівся з Джері Халлівелл - співачкою і громадською діячкою, яка виступала під псевдонімом Джинджер Спайс.
Принц привітав артистку, з якою був знайомий раніше, і простягнув їй руку для потиску, проте Халлівелл вирішила не церемонитися - вона міцно обняла Вільяма і цмокнула його в щоку.
Читайте також:
Він явно був збентежений такою привітністю колишньої "перчинки", але намагався не подавати виду. Пікантна ситуація потрапила на відео, яким поділилося видання Daily Mail.
Дивіться відео, на якому в кадр потрапив момент обіймів принца Вільяма і Джері Халлівелл:
Раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз службовець у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.
Також першими кадрами з новонародженим сином поділився хореорграф Макс Чмерковський - після викиднів і невдалих спроб ЕКО танцюрист в захваті від того, що дружина змогла подарувати йому ще одну дитину.
Інші новини: