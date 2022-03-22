Подруги Кабаєвої вважають, що вона може умовити Путіна закінчити війну - ЗМІ

Аліна Кабаєва / Instagram

Подруги російської гімнастки Аліни Кабаєвої благають її прилетіти до президента РФ Володимира Путіна і переконати його припинити війну проти України.

Як зазначив Інсайдер американського видання Page Six, Путін нікого не слухає, але є ймовірність, що прислухається до думки Кабаєвої, матері його чотирьох дітей.

Видання назвало її "Євою Браун" - так звали дружину німецького фашистського фюрера Адольфа Гітлера.

читайте такожСША готують нові санкції проти РФ, у списку - дочки Путіна і КабаєваЗа інформацією інсайдера, Путін оточений кільцями безпеки і Кабаєва не знає, чи зможе дістатися до нього, а якщо це вдасться, немає гарантії, що вона зможе снів вибратися, щоб бути з їхніми дітьми.

Нагадаємо, колишню російську спортсменку і депутата Держдуми Росії Аліну Кабаєву, яку називають коханкою президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, вимагають депортувати зі Швейцарії.

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