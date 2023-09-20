Підтримував "русский мир" і втік з України: де зараз Андрій Доманський

Український ведучий Андрій Доманський відомий глядачам за багатьма популярними шоу - від "Підйому" до "Фабрики зірок". За свою кар'єру він встиг помандрувати по телеканалах і "осів" на Інтері.
Після 2014 року Доманський продовжив виходити в ефір російською мовою. У 2018 році шоумен був ведучим концерту на 9 травня, який викликав у суспільстві невдоволення через велику кількість радянської символіки, а також оспівування кремлівських пропагандистських наративів.
У лютому 2022 року Андрій Доманський у соціальних мережах раптово згадав рідне слово - хвалив волонтерів та боротьбу українців, однак у коментарях йому не дали забути проросійську маячню, яку ще недавно він поширював своєю роботою. Після цього ведучий видалив всі сторінки в соціальних мережах і повністю зник з інформаційного простору.
Український ведучий Слава Дьомін зацікавився, куди ж подівся "друг рф" Андрій Доманський. У своєму YouTube-шоу він повідомив, що Доманський вже давно не в Україні - він втік на початку війну в одну з країн Балтії.
До слова, зробив це шоумен цілком легально, стверджує Дьомін. У Андрія Доманського 5 дітей від трьох різних жінок, троє з яких ще не досягли повноліття.
Раніше українська телеведуча Маша Єфросиніна жорстко рознесла путіністку Олесю Железняк за підтримку війни в Україні. Акторка раніше регулярно знімалася в нашій країні і на гастролях захоплювалася українським народом.
Також приму-балерину Баварського державного балету Пріску Цайзель вигнали за підтримку окупації України. Стало відомо, що танцівниця відвідувала окупований Крим з концертними номерами.
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