Безхребетні і брехливі: Алан Бадоєв обрушився на артистів-путіністів на чолі з Кіркоровим

Бадоєв, росіяни / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Відомий український кліпмейкер і продюсер Алан Бадоєв каже, що відчув глибоке розчарування, усвідомивши, що працював раніше з безхребетними, переляканими і брехливими людьми - російськими зірками. Про це він заявив в інтерв'ю для німецького видання KALTBLUT.

"Протягом двох десятків років мої роботи займали верхні рядки хіт-парадів країн СНД і Росії, зокрема. Іноді перша десятка кліпів складалася повністю з моїх робіт. Так було, і це було частиною мого життя. Але війна не залишила мені вибору. Більше того, люди, росіяни, всі ті артисти, з якими я працював, всі вони не залишили мені вибору", – висловився кліпмейкер.

До початку повномасштабної війни Бадоєв дійсно співпрацював з багатьма музикантами, які після 24 лютого проявили свою пропутінську позицію. Серед них: Поліна Гагаріна, Сергій Лазарєв, Філіп Кіркоров і т.д. режисер визнав свою помилку і пообіцяв більше ніколи її не повторювати.

"Я пережив спочатку шок, страх, а потім глибоке розчарування. Адже по суті люди, для яких я творив, виявилися безхребетними, переляканими, а іноді і брехливими. Коли в твою країну прилітають бомби, коли гинуть твої друзі, ти не можеш бути осторонь. Ти повинен бути на боці правди! Глава роботи з російськими артистами завершена, вони не варті моїх робіт і тієї любові, без якої я не можу створювати. Сьогодні переді мною більш глобальні цілі і завдання", – висловився кліпмейкер.

Нагадаємо, раніше українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні заради збереження кар'єри в РФ.

До того співачка Оля Цибульська також розповіла про найбільший камінг-аут українського шоу-бізнесу, який стався завдяки війні в Україні.

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