"Почорніє, відімре і відвалиться": трансгендерна модель-Барбі залишиться без носа після 30 операцій

Джессіка Алвес розповіла, що її ніс може почорніти і відпасти / instagram.com/jessicaalvesuk

Британо-бразильська медіадіва, світська левиця, трансгендерна жінка Джессіка Алвес раніше була відома, як "живий Кен" Родріго Алвес. Камінг-аут і остаточний перехід в жіноче тіло, що включає в себе хірургічну зміну статі і операцію по збільшенню грудей, стався в січні 2020 року.

З тих пір Джессіка - жива Барбі. Жінка неймовірно задоволена своїм тілом, проте побоюється за одну його частину. В інтерв'ю шоу This Morning вона зізналася, що попереду у неї одна, остання операція, яка її дуже лякає.

За 20 років вона перенесла близько 90 хірургічних процедур, які наближали Джесіку до тіла її мрії. Не може вона змиритися лише зі своїм носом, який, після численних втручань, в житті виглядає понівеченим.

Його Алвес мріє виправити, проте лікарі запевняють - ще одна операція, і її чекатимуть трагічні наслідки. "Якщо ви подивитеся на мене, стане очевидно, що мій ніс був зіпсований. У мене було більше десяти пластичних операцій на носі, були проблеми... у всьому світі неможливо було знайти хірурга, який дійсно міг би виправити це. Кажуть, що якщо вони торкнуться його, то він "почорніє, відімре і відвалиться", - розповіла медіадіва.

Втім, вона потенційно готова до того, що їй доведеться жити зі своїм "неідеальним" носом. "Я відчуваю себе на 95% щасливішою, я думаю, що я відмінно виглядаю, я почуваю себе добре, і коли я прокидаюся вранці і дивлюся на себе в дзеркало, я щоранку кажу Богу дякую", - поділилася Джессіка.

Джессіка Алвес розповіла, що її ніс може почорніти і відпасти / instagram.com/jessicaalvesuk

Раніше 40-річна герцогиня Кембриджська, Кейт Міддлтон, показала витончені щиколотки і засмаглі коліна під час Гран-прі Великобританії з вітрильного спорту в Плімуті.

Також українська модель і телеведуча Валерія Крук похвалилася пікантними фото в купальнику на прохання ВСУ.

Інші новини: