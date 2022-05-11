Втеча з Землі Обітованої: Максим Галкін і Алла Пугачова планують покинути Ізраїль

Максим Галкін і Алла Пугачова планують покинути Ізраїль / instagram.com

Російські артисти, Алла Пугачова і Максим Галкін, втекли від кремлівської пропаганди з росії до Ізраїлю. Спершу вони говорили, що вирушили у відпустку, тепер вони почали всерйоз облаштовувати свій побут на Землі Обітованій.

Діти зіркової пари вже почали ходити в ізраїльську школу, а Максим Галкін планує великий концертний тур.

Однак, в ЗМІ ходять чутки про те, що Ізраїль все ж - тимчасовий притулок для Пугачової і Галкіна. Ймовірно, додому в рф вони вже не повернуться, але можуть перебратися в Прибалтику.

Якщо в Ізраїлі артистам доводиться орендувати житло, яке обходиться їм в мільйон рублів на місяць, в Латвійській курортній Юрмалі у Алли Борисівни є величезна квартира в престижному районі.

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Раніше в мережі з'явилися фотографії з вечірки на честь Дня народження Примадонни в Ізраїлі. На свято був запрошений також Андрій Макаревич з молодою дружиною.

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