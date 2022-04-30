Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням"

Пугачова відзначила День Народження з Макаревичем в Ізраїлі / Колаж

15 квітня 2022 року російська співачка Алла Пугачова відзначила 73-ий День народження. У мережі з'явилося свіже фото Примадонни зі свята в компанії сім'ї та друзів.

Зараз вона знаходиться в Ізраїлі разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми Гаррі та Лізою. Якщо раніше говорилося, що Росію сім'я артистів покинула в цілях відпочинку, то тепер стало зрозуміло - що на Землі Обітованій їм доведеться облаштовуватися надовго.

Причиною тому послужило цькування Максима Галкіна в рф за його публічне засудження політики Путіна і війни в Україні. Зіркове подружжя зараз в опалі на батьківщині, яка раніше підносила їх на п'єдестал.

Втім, не схоже, що це сильно засмучує Пугачову та Галкіна. На День народження Алли Борисівни була влаштована весела вечірка для друзів і близьких. Серед гостей виявився Андрій Макаревич, який також не мовчить про військові злочини рф проти України, і сміливо критикує російську владу.

Для святкування свого 73-го Дня народження Пугачова вибрала довгу сукню з легкої тканини золотисто-оливкового кольору в білий горошок, і масивні білі черевики. На фото вона стоїть в компанії друзів і молодшої доньки Лізи.

Алла Пугачова "у вигнанні" відчуває себе досить непогано / instagram.com/mir_znamenitostei

У коментарях Примадонну лаяли, на чому світ стоїть. Хтось зло жартував над віком і зовнішнім виглядом жінки, хтось - дорікав колись головний символ російської естради в зраді:

"Ну, поганий кінець життя! Все закреслила".

"Треба ж з кимось тусити. Макаревич, теж молодий татусь. Ледве стоять, один одного підпирають. Крута молодь".

"Зовсім з'їхали з глузду на старості років".

"Сподіваюся, вони там всі до кінця своїх днів. У вигнанні".

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Раніше стало відомо, що Максима Галкіна звільнили з Першого каналу за критику Путіна і війни в Україні.

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