"Ми будемо стояти!": Наталія Могилевська записала пісню для героїчної української нації

Наталія Могилевська записала пісню для героїчної української нації / скріншот

Відома українська співачка Наталія Могилевська випустила патріотичну пісню, яку присвятила Україні.

На своїй сторінці артистка процитувала рядки з композиції "Ми будемо стояти!", слова до якої написав співає Юрій Рибчинський.

Я голос твій, моя Україно.

Ніколи я тебе не покину

Ведуть всі дороги до перемоги!

Вона понад усе!!!

У кліпі артистка показала кадри з військовими, волонтерами, простими українцями, які зараз кожен на своєму місці намагається наблизити нашу перемогу.

Раніше українська співачка Наталія Могилевська заявила, що українська мова – це зброя під час війни в Україні. Також знаменитість зазначила, що у нашій країні потрібно ввести три державні мови.

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