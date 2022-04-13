"Ми будемо стояти!": Наталія Могилевська записала пісню для героїчної української нації

Слова пісні написав відомий поет Юрій Рибчинський.
Відома українська співачка Наталія Могилевська випустила патріотичну пісню, яку присвятила Україні.
На своїй сторінці артистка процитувала рядки з композиції "Ми будемо стояти!", слова до якої написав співає Юрій Рибчинський.
Я голос твій, моя Україно.
Ніколи я тебе не покину
Ведуть всі дороги до перемоги!
Вона понад усе!!!
У кліпі артистка показала кадри з військовими, волонтерами, простими українцями, які зараз кожен на своєму місці намагається наблизити нашу перемогу.
Раніше українська співачка Наталія Могилевська заявила, що українська мова – це зброя під час війни в Україні. Також знаменитість зазначила, що у нашій країні потрібно ввести три державні мови.
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Автор: Сергій Коломієць