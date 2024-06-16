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Пивоваров розплакався просто під час концерту: кадри, які зворушили фанів

Яна Ставська
16 червня 2024, 18:56
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Реакція співака розчулила його фанатів у залі.
Пивоваров розплакався просто під час концерту: кадри, які зворушили фанів
На концерті у Пивоварова відбулася розмова з дівчинкою з Маріуполя / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Зірка української естради Артем Пивоваров не стримав сліз, коли почув від своєї маленької фанатки історію загибелі її найкращої подруги з Маріуполя. Відео розмови з дівчинкою, яка відбулася під час концерту, співак опублікував у своєму Instagram.

На кадрах дівчинка у пишному концертному вбранні у синьо-жовтих кольорах раптово засумувала на концерті зірки. Той не зміг не запитати у неї про причини суму.

Дівчинка розповіла, як втратила найкращу свою подругу у під час боїв у Маріуполі.

"Я втратила свою подругу на імʼя Катя. На неї впала бомба", - поділилась дитина.

Це зізнання умить розчулило Пивоварова: він опустив мікрофон і заплакав, сховавши від публіки обличчя.

"Я щиро вірю, що ваша дружба залишиться у твоєму серці. І будеш памʼятати її такою, якою вона памʼятала тебе. Війна забирає у нас майже все, але вона не може забрати у нас найголовнішого - нашу віру і нашу любов. Навіть якщо будемо в неволі - ми ніколи не перестанемо любити", - відповів Пивоваров.

Артем Пивоваров - останні новини на цю тему

Раніше Пивоваров натякнув на таємне одруження. В інтерв'ю для журналістки та блогерки Раміни Есхакзай співак зробив відверте зізнання.

Нещодавно Пивоваров відіграв масштабний концерт у Києві. Під час концерту трапився великий інцидент – зірка зламав ніс глядачці. Пригода сталася, коли співак кинув у натовп барабанну паличку.

Ще раніше Пивоваров посварився із глядачем під час концерту. Чоловік постійно показував великий палець, перевернутий вниз, демонструючи своє невдоволення заходом.

Хто такий Артем Пивоваров?

Артем Пивоваров - український співак, автор пісень, саунд-продюсер, колишній тренер шоу "Голос країни-13". Випустив 5 студійних альбомів і 20 синглів. Автор проєкту "Твої вірші, мої ноти". Володар двох премій YUNA (2021, 2022) та ордена "За заслуги" третього ступеня.

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