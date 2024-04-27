Співачка Ольга Цибульська потрапила в ДТП

Артистка потрапила в аварію, але на щастя ніхто не постраждав.

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Ольга Цибульська потрапила в ДТП / Колаж Главред, фото Instagram/cybulskaya

Українська співачка і ведуча Оля Цибульська повідомила про неприємний інцидент, який з нею трапився.

Зокрема співачка на своїй сторінці в Instagram, Цибульська розповіла, що вона потрапила в ДТП. Зірка опублікувала фото з пошкодженою машиною і з гумором розповіла: "Якась брудна машина. Здається, треба помити".

Пізніше співачка розповіла, що Цибульська розповіла про аварію і показалася біля поліцейської машини. Як виявилося, причиною ДТП стало зіткнення автомобіля співачки з металевим паркувальним бар'єром.

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Ольга Цибульська потрапила в ДТП / Скриншот Instagram/cybulskaya

Тим часом ДТП, на жаль, виявилася без жертв.

"Винна я, тому що на своїй машині наїхала на цю металеву штуку (неценз. - авт.). Це вже вдруге така ситуація, коли я з висоти машини просто не бачу цей паркувальний металевий виступ (неценз. - авт.)", - розповіла вона.

Хто така Оля Цибульська? Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Небезпечні зв'язки з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

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Раніше український співак і музичний продюсер Потап публічно звернувся до Насті Каменських із проханням не кидати його. Його пасаж зіркова дружина залишила без уваги, що багатьом здалося дивним на тлі чуток про розлучення пари.

Раніше також Оля Цибульська разом із музичним проектом музиканта Михайла Хоми "DZIDZIO" записала два хіти - "Чекаю. Цьом" (2017) і "Киця" (2020).

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