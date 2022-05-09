Співачка Нюша освоює нову професію після втечі з Росії

Співачка Нюна освоює нову професію після втечі з Росії / instagram.com/nyusha_nyusha/

Російська співачка Нюша наслідувала приклад своїх адекватних російських колег і втекла з Росії спочатку в Дубай, а потім в Ізраїль.

Разом з чоловіком і дітьми на перший час влаштувалася в Дубаї, де у них є нерухомість, але через деякий час співачка несподівано опинилася в ізраїльському місті Тель-Авів.

Як розповіла Нюша у своєму блозі, зараз їй доводиться освоювати нову професію.

"Так вийшло, що зараз в моєму житті настав час пробувати щось нове. Я вірю, що ми завжди повинні вчитися. Цього разу я приїхала сюди, щоб зустрітися з педагогом з акторської майстерності", – повідомила співачка.

читайте такожАндрій Макаревич розповів, чому президент-артист кращий за президента-кдбшника - віщий анекдотРосійська співачка вирішила не втрачати часу даремно і стала вчитися акторській майстерності з наставником.

Раніше дочка путініста Володимира Машкова, актриса Марія Машкова розповіла, чому Путіна і її батька чекає трибунал в Гаазі, і як швидко росіяни скотяться в тоталітаризм.

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