Співачка Адель напала на фаната на концерті

Британська співачка Адель жорстко відреагувала на вигук шанувальника під час концерту.

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Адель вилаяла шанувальника на концерті / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/adele

Британська співачка Адель, яка нещодавно прийняла рішення піти зі сцени на невизначений термін, розсердилася на свого шанувальника під час концерту.

Так, під час виступу, один із глядачів вигукнув із залу "Прайд - відстій". Адель це почула і досить різко відреагувала на гомофобні заяви шанувальника.

"Ти прийшов на мій грьобаний концерт, щоб сказати, що Прайд - відстій? Ти що, зовсім дурний? Не будь сміховинним. Якщо не знаєш, що сказати, то краще закрий рота, добре?", - заявила співачка.

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Adele відреагувала на шанувальника, який вигукував "Pride sucks" на її концерті минулої ночі. pic.twitter.com/FWyKqHHDis - Pop Hive (@thepophive) June 2, 2024

До слова, цей момент потрапив у соціальні мережі та розлетівся інтернетом.

Хто така Адель? Адель - британська співачка, автор-виконавець і поетеса, лауреатка 16 премій Греммі. Також у артистки є "Оскар" і "Золотий глобус" (за пісню "Skyfall" - заголовну тему однойменного фільму про Джеймса Бонда). Має орден Британської імперії та кілька рекордів у Книзі рекордів Гіннесса. Одна з найвпливовіших жінок у світі (за версією видання Time) і одна з найбільш продаваних артистів у світі.

Нагадаємо, раніше Адель прийняла рішення піти зі сцени на невизначений термін. Про це артистка повідомила у своєму блозі в Instagram. Перевтома і перенапруження призвели до того, що вона захворіла. Ігноруючи погане самопочуття, Адель все ж вийшла на сцену останнього концерту, однак після нього лікарі наполягли на тому, щоб співачка пішла на спокій заради її ж здоров'я.

Раніше також стало відомо про те, що Адель не втратила голову від нового чоловіка, і ретельно подбала про те, щоб її заробітки і накопичення були цілими й неушкодженими в разі розлучення. На такий крок співачку мотивували друзі - вона довго впиралася, адже переконана, що розмови про гроші вбивають романтику у стосунках.

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