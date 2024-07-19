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Вистрілила в обличчя: путініст Басков мало не постраждав під час концерту

Олена Кюпелі
19 липня 2024, 18:17
208
Російський співак-путініст Басков потрапив під постріл піротехнічної машини.
Путініст Басков мало не залишився без очей
Путініст Басков мало не залишився без очей / Колаж Главред, фото Instagram/nikolaibaskov

Путінський підспівувач, співак Микола Басков, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, мало не постраждав під час концерту.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, Басков під час одного з фестивалів у російському Санкт-Петербурзі, надто близько підійшов до апарату, який випускав феєрверки.

Саме в цей момент піротехнічна установка вистрілила феєрверком прямо в обличчя путініста. "Ой, мало не спалили", - злякався Басков.

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Пізніше він також не вийшов на фотосесію на тлі банера фестивалю.

Хто такий Микола Басков

Микола Басков - російський естрадний і оперний співак, народний артист Росії, народний артист України (2004; позбавлений звання 2022 року, через підтримку повномасштабної російської війни проти України), пише Вікіпедія.

Співак із перших днів війни підтримав терориста Путіна в його прагненні знищити Україну.

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Нагадаємо, раніше Басков несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності. Басков нещодавно зізнався, що в інтимному плані "не потягне" 20-річних дівчаток. Тим часом, він додав, що йому підійдуть 28-річні.

Раніше Микола Басков, який нещодавно разом з іншим співаком-путіністом Григорієм Лепсом пообіцяв платити по 1 млн рублів кожному окупанту, хто підіб'є танк Leopard, видав в ефір нову пропагандистську маячню.

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Микола Басков новини шоу бізнесу
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