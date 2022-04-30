Петросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжку

Євген Петросян / Instagram

У країні-агресорі, Росії, тамтешній "король" низькопробного гумору Євген Петросян відвідав російських окупантів, які отримали поранення в ході війни в Україні, в госпіталі з сумкою від елітного італійського бренду Gucci. Відповідні фото були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті Петросяна.

На фото із зустрічі гуморист позує з пораненим окупантом, який лежить на каталці з облізлою фарбою, тримаючи в руках сумку за 4 тисячі доларів США.

Мало того, на іншому фото Петросян вітає агресора, якого привезли до медичного закладу на кареті швидкої допомоги.

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Нагадаємо, що російський шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні.

Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів український артист Андрій Данилко.

В останньому своєму зверненні він прямо звинуватив Росію в цинічному ракетному ударі по Одесі і злочинах в Бучі.

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