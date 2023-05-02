УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Перша церемонія у 21 столітті: якою буде коронація Чарльза ІІІ

Юлія Куришко
2 травня 2023, 13:11 оновлено 2 травня, 13:11
37
У Вестмінстерському абатстві в Лондоні незабаром відбудеться знакова подія для всього світу – коронація короля Чарльза ІІІ.
Перша церемонія у 21 столітті: якою буде коронація Чарльза ІІІ
Коронація короля Чарльза ІІІ / скріншот: instagram/theroyalfamily

Британські монархи залишаються єдиними в Європі, які вже понад тисячу років зберігають традицію коронації. До того ж, для монархів це буде перша особлива коронація у XXI столітті, адже востаннє вона відбувалась 70 років тому.

Сама церемонія коронації короля Чарльза ІІІ відбудеться у цю суботу, 6 травня, але для британців організували додатковий вихідний у понеділок. До речі, паби, клуби та бари в Англії та Вельсі працюватимуть на дві години довше, ніж зазвичай. У містах по всій країні встановлять 30 великих екранів для прямого ефіру, щоб всі бажаючі могли "долучитись" до церемонії. Як пише ВВС, британців також запрошують проводити вуличні вечірки на честь коронації.

Відомо, що церемонія коронації буде коротшою і менш масштабною, ніж була у Єлизавети II у 1953 році. Тим не менш, коштуватиме вона у кілька разів дорожче – 250 млн фунтів стерлінгів (150 млн на заходи безпеки та 100 млн на саму церемонію та триденне святкування) порівняно з 47 млн фунтів у перерахунку.

відео дня

Коронація Чарльза ІІІ складатиметься з кількох головних подій. У суботу о 12:20 за київським часом розпочнеться хода до Вестмінстерського абатства. Король вирушить туди в новій кареті – Diamond Jubilee State Coach: екіпаж був створений у 2010 році, для нього потрібна упряжка з шести коней. Незважаючи на зовнішню традиційність, у кареті є кондиціонер та гідравлічна підвіска. До речі, повернеться до палацу король у традиційній кареті Gold State Coach.

Чарльз проїде до Вестмінстерського абатства коротшим маршрутом, ніж його мати у 1953 році.

Перша церемонія у 21 столітті: якою буде коронація Чарльза ІІІ
Карета для коронації Чарльза ІІІ / скріншот: instagram.com/theroyalfamily

Дивіться відео, на якій кареті поїде король Чарльз ІІІ з Вестмінстерського абатства після Коронаційної служби:

О 13 годині за київським часом розпочнеться сама коронаційна служба, яка налічує шість етапів:

  • Визнання: архієпископ Кентерберійський представляє монарха біля коронаційного крісла. Його вітають криками "Боже, бережи короля!".
  • Присяга суверена.
  • Помазання: архієпископ маже руки, груди та голову короля святим миром.
  • Інвестітура: королю вручають регалії, що символізують владу – скіпетр та скіпетр суверена. Архієпископ покладає на голову короля корону.
  • Інтронізація та честь: король переходить з коронаційного крісла на трон.

Після, о 14 годині по Києву, розпочнеться процесія до Букінгемського палацу, де вся королівська родина привітає народ із балкона.

Наступного дня, 7 травня, у Віндзорському замку заплановано святковий концерт. Вже відомо, що виступатимуть італійський оперний співак Андреа Бочеллі, Кеті Перрі, Take That та Лайонел Річі. Також буде світлове шоу.

На церемонію коронації запрошено 2 тисячі осіб. Серед них, зрозуміло, члени британської королівської родини, родичі королеви-консорта Камілли. Також запрошено членів іноземних королівських сімей, наприклад, Бельгії, Данії, Монако, Нідерландів, Японії, Люксембургу, Швеції, Іспанії.

Серед гостей також можуть бути колишні міністри Великої Британії, лідери інших країн, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європарламенту Роберта Метсола та президент Ради ЄС Шарль Мішель.

Велика коронація Чарльза ІІІ

Нагадаємо, що королева Єлизавета II померла у віці 96 років в замку Балморал в Шотландії, 8 вересня. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправячим главою держави в світі.

Принц Уельський Чарльз зайняв британський престол 10 вересня 2022 року, через два дні після смерті його матері - королеви Єлизавети II. Чарльз III буде коронований, згідно з традиціями, у Вестмінстерському абатстві в першу суботу травня 2023 року.

Нагадаємо, що Чарльз III не залишає спроб налагодити відносини з "запасним" принцом і його непростою дружиною. Принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронацію.

Читайте більше новин про королівську родину:

Лондон новини Великобританії Чарльз III
Реклама

Головне за день

РФ може оголосити про новий "жест доброї волі": Резніков розкрив ймовірний сценарій

РФ може оголосити про новий "жест доброї волі": Резніков розкрив ймовірний сценарій

13:17 Україна
Україні треба відрізати Крим від Росії, щоб окупанти здійснили новий "жест доброї волі" – ГУР

Україні треба відрізати Крим від Росії, щоб окупанти здійснили новий "жест доброї волі" – ГУР

12:28 Україна
"Вдарили 40 разів за ніч": окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причину

"Вдарили 40 разів за ніч": окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причину

11:39 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:35

Як відбілити білі речі яєчною шкаралупою: унікальний трюк від досвідчених господинь

13:17

РФ може оголосити про новий "жест доброї волі": Резніков розкрив ймовірний сценарій

13:11

Перша церемонія у 21 столітті: якою буде коронація Чарльза ІІІ

13:07

Помер російський модельєр Валентин Юдашкін

12:28

Україні треба відрізати Крим від Росії, щоб окупанти здійснили новий "жест доброї волі" – ГУРВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:21

"Будуть коливання": як зміниться вартість долара на початку травняВідео

11:51

Тарифи злетять на 60%: українців попередили про різке подорожчання комуналки

11:50

Поставлені волонтерами дрони допомагають знищувати окупантів на Донецькому напрямку – лідер O.Torvald

11:43

У травні Україну накриє аномальний холод: синоптик назвав датиВідео

Реклама
11:39

"Вдарили 40 разів за ніч": окупанти посилили терор у низці областей, в ЗСУ пояснили причинуВідео

11:00

У РФ все погано: розвідка Британії пояснила, чому Кремль звільнив "ката Маріуполя" Мізинцева

10:47

Загроза війни РФ з НАТО: Шольц заборонив Україні бити німецькою зброєю по території Росії

10:39

Харчова сода творить фантастику: 7 балдіжних трюків, які викликають фурор

10:22

Головоломка, з якою впораються лише генії: потрібно за 13 секунд знайти корону серед натовпу людей

10:00

Як визначити своє призначення за датою народження

09:52

ЗСУ готують потужний удар по окупантах у Бахмуті: Сирський розкрив деталі

09:46

У ГУР створили флотилію дронів і показали знищення техніки окупантів РосіїВідео

09:23

Рада підтримала розподіл грошей на регіональний розвиток через голосування в "Дії" - законопроект

09:21

США дали Україні майже 100% допомоги для початку контрнаступу, також готується новий пакет – КірбіВідео

08:53

"Я проти вбивства вами дітей": спікер Конгресу США жорстко осадив пропагандиста РФВідео

Реклама
08:50

"Україна стане економічно міцною": астролог спрогнозував фінансовий стан українців у 2023-2024 рокахВідео

08:40

У Мелітополі вранці прогримів вибух: на місце промчали "поліція" і швидка

08:13

Справжнє обличчя російського нацизмуПогляд

08:11

"Це звичайний старий дід": у Мережі іронізують над Путіним, який потрапив у словесний конфуз

07:52

"Відволікають увагу": Світан пояснив, навіщо РФ відновила масовані ракетні удариВідео

07:13

Головоломка, яка під силу лише найуважнішим: потрібно знайти заховану літеру за 9 секунд

07:03

Під Бахмутом загинули два добровольці з Канади - до них у бункер влучив снаряд

06:52

Гороскоп на сегодня 2 травня 2023: Стрілецям - ніяких суперечок і важливий день для РибВідео

06:39

Україні нічого не відомо про "миротворчу місію" Ватикану - CNN

06:30

Гороскоп для Козерогів на травень 2023: ризик, виграш в лотерею та незвичайний романВідео

06:20

Вони з жахом прокидаються і читають новини, чи ЗСУ не почали контрнаступПогляд

03:43

Легше, простіше, швидше: 7 способів прискорити прибирання в квартирі

03:20

Такий рецепт шукають всі: всього 10 хвилин і на вашому столі буде гора смачної закускиВідео

03:15

Як прати джинси, щоб вони не сіли і не полиняли: 15 правил, які повинен знати кожен

02:35

Чи зацікавлені насправді США у швидкому закінченні війни в Україні: експерт здивував подробицямиВідео

02:05

Чому не можна чіпати гнізда ластівок: дивовижний секрет вразить наповал

01:35

Яременко спрогнозував, чи допоможуть США Україні домогтися від РФ репараційВідео

00:51

Чому 2 травня заборонено чіпати взуття: прикмети і що не можна робитиВідео

00:15

"Завдають ударів саме по цивільних": Подоляк розповів про нову тактику ракетних обстрілів росіянВідео

01 травня, понеділок
23:56

Мережу підірвала вірусна головоломка: користувачі ламають голову над дуже складною задачею

Реклама
23:36

"Росію потрібно скинути з повітря": Україна отримає винищувачі F-16 від США - КулебаВідео

23:21

Дочка Касселя і Беллучі показала неголені пахви в неймовірній фотосесії

23:10

Як перевірити, що в будинку грошова удача 3 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

22:50

Голодував, ходив у синцях і стежив слідчий: Дьомін розповів про своє важке дитинствоВідео

22:38

"Наступ РФ на Бахмут провалився": у Білому домі повідомили про приголомшливі втрати окупантівВідео

21:59

"Замість шашлику - підсмажені окупанти": під Мелітополем підірвали штаб росіян

21:50

"Провал призвів до хаосу": Путін 17 разів поміняв командувачів в УкраїніВідео

21:32

Роман Цимбалюк. На Росії зібралися заманити американців на болотаВідеоблоги

21:32

"Рабство як норма, свобода як відхилення": Данілов озвучив причини, чому Росія має зникнутиВідео

20:56

Увірветься сильне потепління: синоптики попередили про сильну спекуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Прості стравиЗакускиСалати
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАнжеоа Перл
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти