Перша церемонія у 21 столітті: якою буде коронація Чарльза ІІІ

У Вестмінстерському абатстві в Лондоні незабаром відбудеться знакова подія для всього світу – коронація короля Чарльза ІІІ.

https://glavred.net/stars/pervaya-ceremoniya-v-21-veke-kakoy-budet-koronaciya-charlza-iii-10467310.html Посилання скопійоване

Коронація короля Чарльза ІІІ / скріншот: instagram/theroyalfamily

Британські монархи залишаються єдиними в Європі, які вже понад тисячу років зберігають традицію коронації. До того ж, для монархів це буде перша особлива коронація у XXI столітті, адже востаннє вона відбувалась 70 років тому.

Сама церемонія коронації короля Чарльза ІІІ відбудеться у цю суботу, 6 травня, але для британців організували додатковий вихідний у понеділок. До речі, паби, клуби та бари в Англії та Вельсі працюватимуть на дві години довше, ніж зазвичай. У містах по всій країні встановлять 30 великих екранів для прямого ефіру, щоб всі бажаючі могли "долучитись" до церемонії. Як пише ВВС, британців також запрошують проводити вуличні вечірки на честь коронації.

Відомо, що церемонія коронації буде коротшою і менш масштабною, ніж була у Єлизавети II у 1953 році. Тим не менш, коштуватиме вона у кілька разів дорожче – 250 млн фунтів стерлінгів (150 млн на заходи безпеки та 100 млн на саму церемонію та триденне святкування) порівняно з 47 млн фунтів у перерахунку.

відео дня

Коронація Чарльза ІІІ складатиметься з кількох головних подій. У суботу о 12:20 за київським часом розпочнеться хода до Вестмінстерського абатства. Король вирушить туди в новій кареті – Diamond Jubilee State Coach: екіпаж був створений у 2010 році, для нього потрібна упряжка з шести коней. Незважаючи на зовнішню традиційність, у кареті є кондиціонер та гідравлічна підвіска. До речі, повернеться до палацу король у традиційній кареті Gold State Coach.

Чарльз проїде до Вестмінстерського абатства коротшим маршрутом, ніж його мати у 1953 році.

Карета для коронації Чарльза ІІІ / скріншот: instagram.com/theroyalfamily

Дивіться відео, на якій кареті поїде король Чарльз ІІІ з Вестмінстерського абатства після Коронаційної служби:

О 13 годині за київським часом розпочнеться сама коронаційна служба, яка налічує шість етапів:

Визнання: архієпископ Кентерберійський представляє монарха біля коронаційного крісла. Його вітають криками "Боже, бережи короля!".

Присяга суверена.

Помазання: архієпископ маже руки, груди та голову короля святим миром.

Інвестітура: королю вручають регалії, що символізують владу – скіпетр та скіпетр суверена. Архієпископ покладає на голову короля корону.

Інтронізація та честь: король переходить з коронаційного крісла на трон.

Після, о 14 годині по Києву, розпочнеться процесія до Букінгемського палацу, де вся королівська родина привітає народ із балкона.

Наступного дня, 7 травня, у Віндзорському замку заплановано святковий концерт. Вже відомо, що виступатимуть італійський оперний співак Андреа Бочеллі, Кеті Перрі, Take That та Лайонел Річі. Також буде світлове шоу.

На церемонію коронації запрошено 2 тисячі осіб. Серед них, зрозуміло, члени британської королівської родини, родичі королеви-консорта Камілли. Також запрошено членів іноземних королівських сімей, наприклад, Бельгії, Данії, Монако, Нідерландів, Японії, Люксембургу, Швеції, Іспанії.

Серед гостей також можуть бути колишні міністри Великої Британії, лідери інших країн, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європарламенту Роберта Метсола та президент Ради ЄС Шарль Мішель.

Велика коронація Чарльза ІІІ

Нагадаємо, що королева Єлизавета II померла у віці 96 років в замку Балморал в Шотландії, 8 вересня. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправячим главою держави в світі.

Принц Уельський Чарльз зайняв британський престол 10 вересня 2022 року, через два дні після смерті його матері - королеви Єлизавети II. Чарльз III буде коронований, згідно з традиціями, у Вестмінстерському абатстві в першу суботу травня 2023 року.

Нагадаємо, що Чарльз III не залишає спроб налагодити відносини з "запасним" принцом і його непростою дружиною. Принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронацію.

Читайте більше новин про королівську родину: