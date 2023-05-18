Переслідували 2 години: принц Гаррі та Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці

Принц Гаррі та Меган Маркл ввечері поверталися із церемонії вручення премій у Нью-Йорку.

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Авто Меган Маркл та принца Гаррі ледь не потрапило в аварію / колаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, Sky News

Принц Гаррі та Меган Маркл здійснили публічний вихід та відвідали премію Фонду Miss Foundation Women. Проте через занадто велику увагу від папараці вони ледь не потрапили в аварію, коли ввечері поверталися додому.

Як зауважив представник сім’ї, ввечері 16 травня у Нью-Йорку сталася "майже катастрофічна погоня" папараці за автомобілем принца Гаррі та Меган Маркл, передає BBC.

За його словами, папараці їхали за Гаррі та Меган близько 2 годин. Під час цього "переслідування" мало не сталося зіткнення з іншими машинами, пішоходами та поліцейськими на дорозі.

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"Хоча статус публічної фігури має на увазі інтерес з боку публіки, це не повинно відбуватися ціною безпеки будь-кого", - сказав представник Гаррі та Меган Маркл.

У "погоні" брали участь близько 6 автомобілів з тонованим склом. Проте поліція Нью-Йорка поки що офіційно не підтвердила інформацію про цей інцидент.

Є інформація, що разом із Гаррі та Меган у машині перебувала її мати Дорія Регланд. Вони поверталися із церемонії вручення премій, де Меган Маркл отримала нагороду за внесок у захист прав жінок.

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