Меган Маркл і принца Гаррі застукали за ніжностями

Меган Маркл щаслива разом з принцом Гаррі і навіть не думає це приховувати.

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Принц Гаррі, Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Скандальне подружжя Меган Маркл і принца Гаррі підловили за ніжностями на грі "Лейкерс" в Лос-Анджелесі в понеділок увечері. За інформацією Page Six, герцог і герцогиня Сассекські сиділи в натовпі на Crypto Arena, коли оператор застукав скандальну парочку.

При попаданні в кадр, пара явно занервувала. 41-річна Маркл ніяково помахала рукою, а 38-річний Гаррі напружено посміхнувся.

Принц нахилився до дружини і, здавалося, щось сказав, що змусило її весело сміятися і торкатися його руки.

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Врешті-решт він відвернувся і жартівливо скривився, перш ніж камера повернулася в іншому напрямку.

Фото закоханої парочки можна подивитися тут> > >

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що королівський експерт стверджує, що Кейт Міддлтон зробить все, щоб неугодна двору Меган Маркл, не була присутня на коронації короля Чарльза.

"Ми всі повинні бути вдячні за те, що Кейт, врешті-решт, я думаю, завадить Меган приїхати. За її словами, вона "ні за яких обставин не допустить її туди", - сказав колишній журналіст Бі-бі-сі тому Бауер.

Також раніше міграційні служби США зацікавилися зізнанням принца Гаррі щодо вживання заборонених речовин. Так, влада намагається домогтися відповіді про те, чи визнав він своє вживання наркотиків перед еміграцією до Каліфорнії з Меган Маркл у 2020 році.

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