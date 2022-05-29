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Перепливла Дунай, рятуючись від війни: трансгендерна співачка Зі Фамелу нелегально покинула Україну

29 травня 2022, 02:35

Артистку не випускали з країни через чоловічі документи.

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Зі Фамелу перепливла Дунай, рятуючись від війни / instagram.com/zifaamelu

Українська трансгендерна співачка Зи Фамелу (Зіанджа) все ще має чоловічий паспорт. Артистка, рятуючись від військового вторгнення, була змушена тікати з України незаконним шляхом, так як все ще вважається "чоловіком призовного віку".

Про це Фамелу розповіла в інтерв'ю для журналу Rolling Stone. Вона двічі намагалася перетнути кордон з Румунією, і двічі отримувала відмову. Зі не приховує: вона навіть намагалася дати хабар у розмірі 3 тис. євро, проте прикордонники були невблаганні.

Тоді співачці прийшла в голову практично самогубна думка - вона вирішила перетнути Дунай вплав. "Я відчувала себе злочинницею, але я не злочинниця, я біженка. Я мало не потонула. Я наковталася води. Я відчувала себе виснаженою, це був заплив на останніхзалишках енергії. Я пливла і якось дісталася до берега, але думала, що це досі Україна. Поруч було поле. Це був як марафон", - розповіла ексЗіанджа.

У Румунії її знайшли поліцейські. Вони спершу відвезли співачку до відділку, а потім - до табору для біженців. Зараз зі Фамелу знаходиться в Німеччині. В Україні співачка числиться злочинницею.

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