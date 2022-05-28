Більше місяця без Олега Винника: Оля Полякова заговорила про те, куди подівся співак

Оля Полякова заговорила про те, куди зник Олег Винник / Колаж

Український співак Олег Винник повністю зник з радарів вітчизняних ЗМІ та з соціальних мереж - в середині березня він випустив патріотичну пісню Буде жити Україна, а через місяць опублікував привітання до Великодня. З 24 квітня про артиста не чути абсолютно нічого.

Скучила за своїм колегою і товаришем українська співачка Оля Полякова. Під час її з Машею Єфросиніною шоу Дорослі дівчата, артистка зізналася, що перед війною залишилася практично без грошей - все вклала в ремонт і творчість.

Зокрема дуже дорого обійшовся Поляковій кліп на її з Олегом Винником пісню. "Ми тільки-тільки з Винником записали дует і зняли неймовірно дорогий кліп на пісню Довгоноге щастя, який повинен був вийти 8 березня. Звичайно ж, він не вийшов, і навряд чи, напевно, вийде взагалі" - поділилася Полякова.

"Та й Винника ніде не чути", - підмітила Єфросиніна. Суперблондинка з нею погодилася. Вони не стали заглиблюватися в обговорення теми зникнення співака.

Залишається лише припускати, куди подівся улюбленець усіх "вовчиць" України.

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Раніше українська співачка Ірина Білик показала, що сталося з її будинком, в якому місяць жили рашисти.

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