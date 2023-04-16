"Великдень у травмпункті": син Маші Єфросиніної потрапив через неї до лікарні

Єфросиніна зізнається, що ледь не померла на місці через плач свого 8-річного сина, і тепер намагається змиритися зі своєю роллю в його травмі.

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Маша Єфросиніна зустріла Великдень з сином в травмпункті - у хлопчика сильний опік / instagram.com/mashaefrosinina

Укаїнська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна на Великдень поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram емоційним постом про циклічність хорошого і поганого в її житті за більш ніж рік повномасштабної війни. До такої емоційної відвертості її підштовхнув нещасний випадок, який стався з її сином.

Ведуча везла його і свою маму до Варшави, де ті зараз живуть. Їхати планували на поїзді, але через перевтому Єфросиніна була неуважною, коли купувала квитки, і в результаті переплутала дату. На щастя, українські жінки допомогли їй - стали поступатися місцями, щоб ведуча з сім'єю встигла дістатися вчасно куди потрібно.

Коли Маша вже розслабилася і стала трохи заспокоюватися, з її сином, 8-річним Олександром, сталося нещастя. І в цьому ведуча звинувачує себе, хоча і намагається зберігати ментальну рівновагу і дивитися на ситуацію об'єктивно.

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"Почав хлопець розвозити каву по рядах у потязі, я беру собі гарячу каву, необачно повертаюся, і розливаю її на свого сина, на свого найкращого чоловіка у моєму житті, мого маленького Сашка, на стегно. Тепер почуваю себе гівном. Вчора я ледь не вмерла, коли мій маленький горобчик плакав, коли я бачила, який опік на його стегні", - з жахом згадує Єфросиніна.

Її з сином доставили в лікарню, де лікарі надали хлопчикові першу допомогу. Вони оптимістичні у своїх прогнозах, але Саші потрібні регулярні перев'язки, які робить йому мама.

Жаху і почуттю провини через травму сина ведуча протиставляє добро людей, які їй допомогли впоратися з цією життєвою ситуацією: "Ти зустрічаєш Великдень у травмпункті із сином, в якого сильний опік, а в той момент подруги привозять тобі паски, знаходять лікарів, а мама готує твої улюблені курячі котлетки з пюрешкою з дитинства, щоб ти посміхнулася".

Маша Єфросиніна зустріла Великдень з сином в травмпункті - у хлопчика сильний опік / instagram.com/mashaefrosinina

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