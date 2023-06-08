Папарацці підловили Ді Капріо в одному ресторані з супермоделлю Джіджі Хадід

Відомий голлівудський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо був сфотографований папарацці біля дорогого лондонського ресторану - всього за кілька хвилин до того, як супермодель Джіджі Хадід (в романі з якою його підозрюють) увійшла в цей же заклад. Про це повідомляє портал PageSix.
48-річний оскароносний актор для сімейної вечері зі своїм батьком Джорджем Ді Капріо і мачухою Пеггі Енн Фаррар вибрав елітний заклад китайської кухні China Tang.
До кінця не ясно, чи дійсно артист і його близькі вечеряли з американською моделлю, оскільки і він, і Хадід вийшли із закладу окремо з різницею в кілька годин.
Як пишуть місцеві журналісти, 28-річна Джіджі Хадід і Ді Капріо зупинилися в Лондоні в п'ятизірковому готелі Chiltern Firehouse. І покинули його з різницею в 30 хвилин, перш ніж попрямували вечеряти в ресторан.
Дивіться відео про особисте життя Леонардо Ді Капріо:
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