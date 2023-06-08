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Папарацці підловили Ді Капріо в одному ресторані з супермоделлю Джіджі Хадід

Дмитро Відоменко
8 червня 2023, 12:56 оновлено 8 червня, 13:09
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Актор Леонардо Ді Капріо і супермодель Джіджі Хадід викликали інтерес фанатів, коли знову були помічені разом за вечерею в ресторані.
ДіКапріо
Леонардо Ді Капріо помітили в одному ресторан з Джіджі Хадід / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відомий голлівудський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо був сфотографований папарацці біля дорогого лондонського ресторану - всього за кілька хвилин до того, як супермодель Джіджі Хадід (в романі з якою його підозрюють) увійшла в цей же заклад. Про це повідомляє портал PageSix.

48-річний оскароносний актор для сімейної вечері зі своїм батьком Джорджем Ді Капріо і мачухою Пеггі Енн Фаррар вибрав елітний заклад китайської кухні China Tang.

До кінця не ясно, чи дійсно артист і його близькі вечеряли з американською моделлю, оскільки і він, і Хадід вийшли із закладу окремо з різницею в кілька годин.

Як пишуть місцеві журналісти, 28-річна Джіджі Хадід і Ді Капріо зупинилися в Лондоні в п'ятизірковому готелі Chiltern Firehouse. І покинули його з різницею в 30 хвилин, перш ніж попрямували вечеряти в ресторан.

Дивіться відео про особисте життя Леонардо Ді Капріо:

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